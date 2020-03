Koronavirus vaikuttaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintaan – "Näkyy ensihoidossa, olemme varustaneet erillisen infektioambulanssin"

Tiedotteessa pelastusjohtaja Markus Viitaniemi toteaa, että tässä vaiheessa on tärkeää, että auttajat pystyvät auttamaan, eivätkä sairastuisi virukseen yhtä aikaa.

– Koronavirustilanteen vuoksi tartuntariskit minimoidaan ja ylimääräisiä kontakteja vältetään. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ei toistaiseksi järjestä turvallisuuskoulutuksia tai -tapahtumia.

– Paloasemille ei oteta vastaan vierailijoita tai vierailijaryhmiä. Yleiset palotarkastukset ja muut kiireettömät neuvontakäynnit keskeytetään ja siirretään myöhempään ajankohtaan. Pelastuslaitos ei myöskään osallistu yleisötapahtumiin.

Pelastuslaitoksen mukaan toimenpiteiden tavoitteena on estää ja vähentää pelastuslaitoksen henkilökunnan altistumista virukselle.

– Pelastuslaitoksen henkilökunnan kanssa voi asioida tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Yhteystiedot löytyvät pelastuslaitoksen internet-sivuilta. Sivuilla voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi risujen polttamisesta.

Ensihoitomestari Kari Törrönen kertoo, että koronavirus näkyy ensihoidossa.

– Siksi olemme reagoineet poikkeukselliseen tilanteeseen muokkaamalla ensihoitopalveluamme. Esimerkiksi pelastuslaitoksen yhden ensihoitajan yksikkö on käynyt ottamassa koronanäytteitä virusepäilyjen kotona. Näin kaikkien asiakkaiden ei ole tarvinnut lähteä antamaan näytettä hoitolaitokseen. Lisäksi olemme varustaneet erillisen infektioambulanssin sairastuneiden asiakkaiden hoitolaitossiirtoja varten, ettei kaikkia ambulansseja tarvitsisi ainakaan alkuvaiheessa altistaa virukselle.

Markus Viitaniemen mukaan on todennäköistä, että myös pelastus- ja ensihoitohenkilöstöä tulee sairastumaan koronavirukseen.

– Olemme varautuneet siihen, että noin kolmasosa pelastuslaitoksen henkilöstöstä voi sairastua koronaan ja, siksi olemme kartoittaneet lisähenkilöstön tarpeen. Samaan aikaan, kun henkilöstöä on sairastumisten vuoksi käytettävissä normaalia vähemmän, myös ensihoitotehtävien määrä voi epidemian vuoksi kasvaa.

Viitaniemen mukaan on mahdollista, että pelastuslaitoksen palvelutasoa joudutaan koronaepidemian aikana laskemaan.

– Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että pelastuslaitos keskittyisi epidemian edetessä hoitamaan ensisijaisesti vain kiireelliset tehtävät ja ihmisten välitön hengen- tai terveysvaara ovat etusijalla. Muut tehtävät ovat toissijaisia ja kaikkia tehtäviä ei välttämättä kyetä normaalin toimintavalmiusajan puitteissa hoitamaan.

Epidemian edetessä on erityisesti tärkeää, että jokainen ottaa korostetusti vastuuta omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta, eikä auttajia kuormitettaisi epidemian aikana liikaa, pelastuslaitos toteaa.

Valmiuspäällikkö Pasi Markkanen kehottaa maakunnan asukkaita ja maakunnassa olevia omaan varautumiseen häiriötilanteiden varalle sekä kiinnittämään huomiota kodin ja työpaikkojen turvallisuuteen.

Ensihoitomestari Törrönen muistuttaa, että koronavirukseen sairastuminen normaaleilla flunssaoireilla ei edellytä ensihoitoa tai ambulanssikuljetusta, vaan kotihoito on riittävä toimenpide.

Tiedotteen mukaan pelastuslaitoksella on tällä hetkellä normaali määrä henkilöstöä töissä, ja apu tulee toistaiseksi tavalliseen tapaan.

Yksi hallinnon työntekijä on asetettu ulkomaanmatkan takia karanteeniin ja hän työskentelee etänä kotoa käsin. Lisäksi kolmella ensihoitajalla on tullut flunssaoireita, jonka vuoksi heidät on testattu koronan varalta.

Ensihoitajat odottavat tällä hetkellä testituloksia kotona, eivätkä he ole olleet töissä oireiden ilmaantumisen jälkeen, tiedotteessa todetaan.

– Olen luottavaisin mielin, että selviämme tästä yhdessä, kun vaan muistamme noudattaa Siun soten ja muiden viranomaisten ohjeita, pitää huolta itsestä ja lähimmäisistä sekä käyttää normaalin heinäntekojärjen lisäksi erityistä varovaisuutta onnettomuuksien ehkäisemiseksi, pelastusjohtaja Viitaniemi kertoo.

Jos epäily koronavirustartunnasta herää, tulee aina soittaa ensin päivystysapuun 116 117 tai omalle terveysasemalle, pelastuslaitos muistuttaa.

– Hengitystieoireita potevien ei pidä hakeutua hoitoon terveysasemille tai yhteispäivystykseen ennen soittamista. Hätätilanteissa on soitettava 112.

Toimintaohjeet Pohjois-Karjalassa löytyvät Siun sote -kuntayhtymän verkkosivuilta https://www.siunsote.fi/korona

Viranomaiset ja järjestöt suosittavat kaikissa tilanteissa kotitalouksia varautumaan 72 tuntia kestäviin häiriötilanteisiin. Vältä kuitenkin liiallista hamstraamista, tiedotteessa huomautetaan.

– Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan estää taudin leviämistä. On tärkeää, ettei sairastuneena lähdetä esimerkiksi kauppaan sairastuttamaan muita, valmiuspäällikkö Markkanen kertoo.