Joku heistä valitaan Pohjois-Karjalan maakuntajohtajaksi, esittelemme kaikki kahdeksan kärkiehdokasta - kysyimme myös, mitä Pohjois-Karjala heille merkitsee

Lopullisen valinnan tekevällä maakuntavaltuustolla on myös veto-oikeus omankin "mustan hevosen" valinnalle. Tähän ei maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen (kesk.) kuitenkaan usko.

– Meillä on erittäin hyviä, mutta myös tasavahvoja ehdokkaita, joten eiköhän oikea henkilö löydy.

Huttusen mukaan näinkin laaja, kahdeksan henkilön haastattelu haluttiin toteuttaa senkin vuoksi, että joukossa on uudempia tuttavuuksia eikä selviä ykkösehdokkaita.

– Haluan itsekin tutustua heihin avoimin silmin vailla ennakkomielipiteitä.

Vahva identiteetti, sosiaalisuus ja älykäs sopeutuminen ovat maakuntaliiton mukaan Suomen vahvimman ja laajimmalle levinneen heimon tunnusmerkkejä.

– Heimonsa arvomaailman jakava maakunnan keulakuva vaihtaa tarvittaessa farkut verkkarihousuun. Hän on myös valmis laittamaan itsensä likoon maakuntamme puolesta, Huttunen valaisi jo haun alkaessa.

Hän painottaa, että valinta ei tule olemaan poliittinen. Jäsenkirjalla ei tehtävään pääse.

– Maakuntamme ansaitsee parhaan henkilön eikä poliittisesti sopivaa.

– Haastateltavista lopullisiin testeihin pääsee maksimissaan kolme henkilöä, Huttunen sanoo.

Uusi maakuntajohtaja aloittaa tehtävässään viimeistään tammikuun alussa 2021, johon asti määräaikaisena maakuntajohtajana toimii Risto Poutiainen.

Virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, englannin kielen taitoja, käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä, nykyaikaista henkilöstöjohtamistaitoa, julkishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemusta, kansainvälisiä toimintavalmiuksia ja vankkaa yhteistyökykyä.

17 hakijasta haastatteluun valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Annu Ahonen Kontiolahdelta, hallintotieteiden maisteri Markus Hirvonen Juuasta, ekonomi Simo Karetie Helsingistä, tekniikan tohtori Jari Lauronen Joensuusta, maa- ja metsätieteiden tohtori Anssi Niskanen Joensuusta, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Simo Tiainen Vantaalta, filosofian maisteri Jarno Turunen Liperistä ja yhteiskuntatieteiden tohtori Eira Varis Kontiolahdelta.

Markus Hirvonen, 36, teki aikoinaan töitä Pohjois-Karjalan keskusssairaalan päivystyksessä, mutta päätyi sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän hallintopäälliköksi ja karkauspäivänä 2016 Juuan kunnanjohtajaksi. Enolaislähtöinen mies tunnetaan aktiivisena salibandyn pelaajana. Kotona odottaa vaimo ja kolme alaikäistä lasta.

Simo Tiainen, 55, on Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asioista vastaava johtaja. Savonlinnasta maailmalle lähtenyt maatilan poika asuu Vantaalla. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme opiskelevaa lasta. EU on vuosien varrella tullut tutuksi eri työtehtävissä, muun muassa MTK:n Brysselin toimistossa.

Anssi Niskanen, 52, toimii valtakunnallisten elinkeinopalvelujen elinkeinojohtajana Suomen metsäkeskuksessa sijoituspaikkanaan Lahti. Metsätohtoriksi tituleerattu Niskanen on johtanut aiemmin metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan alueyksikköä. Hän on lähtöisin Kerimäeltä. Suomen Leijonan I luokan ritarimerkinkin omaava joensuulainen pitää arvoinaan iloisuutta, oikeudenmukaisuutta, vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä.

Annu Ahonen, 40, on Polvijärven entinen kunnanjohtaja ja nykyisin Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimi myös yli viisi vuotta Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ely-keskusten yritysasiantuntijana. Neljän lapsen äiti pitää vahvimpina ominaisuuksinaan vetovoimaisten elinkeinoympäristöjen, rahoitusinstrumenttien ja yritystalouden tuntemistaan.

Jari Lauronen, 59, on Joensuun Tiedepuisto Oy:n entinen toimitusjohtaja. Hän on ollut julkisuudessa myös Joensuun jalkapallohallin taustavaikuttajana. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta.

Simo Karetie, 40, oli viime syksyyn asti vesialayrityksen Econet Groupin kehityspäällikkö ja sitä ennen Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n johtava asiantuntija. Talousmaantieteilijäksi koulutukseltaan itseään kutsuvan Karetien vahvuuksia ovat kauppapolitiikka, kansainvälistyminen, yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka. Hän kirjoitti aikoinaan ylioppilaaksi Joensuussa Niinivaaran lukiossa, ja hänen isänsä on joensuulaisten hyvin tuntema puutarhaneuvos Reima Karetie.

Turunen ja Varis ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton pitkän uran omaavaa henkilökuntaa.

Tuupovaaralaislähtöinen Jarno Turunen, 46, on aluekehityspäällikkö, jolla on vastuullaan elinkeino- ja innovaaatiopolitiikka sekä rakennemuutosasiat. Hänellä on Markus Hirvosen lailla salibandytaustaakin ja Tuupovaaran Urheilijoista I divisioonan valmennusvuosia.

Kehittämisjohtajana toimiva Eira Varis, 55, on lähtöisin Ilomantsista ja vastaa muun muassa maakuntaohjelmasta ja EU-ohjelmista. Hän asuu puolisonsa kanssa Kontiolahden Lehmossa. Cv:ssä hauskoina yksityiskohtina ovat harrastuksina kuulantyöntö ja karaoke. Hänellä on yhteiskuntamaantieteen dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa (Venäjän ja Itä-Euroopan transitio). Hän osaa enemmän tai vähemmän kymmentä eri kieltä.

Lähes kaikki ehdokkaat painottavat poliittista sitoutumattomuuttaan. Selvitimme kuitenkin heidän historiaansa ja mielipiteitään tässä valossa.

Markus Hirvonen oli nuorempana mukana politiikassa Enossa ja Joensuussa ja tuolloin kokoomuksen päättäjänä. Hän siirtyi virkamiesuralle vuonna 2009.

Jarno Turunen ja Eira Varis ovat virkamiehinä vaikeasti hahmoteltavissa, mutta Varis on ajatuksiltaan lähellä keskustaa, myös vihertävänä. Turunen mieltää itsensä konservatiiviseksi liberaaliksi.

Anssi Niskanen koetaan keskustalaiseksi, jolle vihreät arvotkin ovat tärkeitä.

Simo Tiainen on keskustan jäsen.

Jari Lauronen sijoittaa itsensä puoluekentän keskialueille.

Annu Ahonen oli opiskeluaikanaan ehdolla Seinäjoen kaupunginvaltuustoon ja toiminut luottamustehtävissä SDP:n listoilla. Virkamiehenä poliittinen sitoutuneisuus jäi.

Simo Karetien tausta EK:ssa viittaa oikeistolaisuuteen. Hänen isänsä oli kokoomukselainen kaupunginvaltuutettu.

Juuret vahvasti maakunnan mullassa

Kysyimme kaikilta kahdeksalta maakuntajohtajaehdokkaalta, mitä Pohjois-Karjala heille merkitsee ja mitä lisäarvoa juuri kyseisen henkilön valinta toisi maakunnalle.

Markus Hirvonen ja Jarno Turunen.

Markus Hirvonen: Pohjois-Karjala on minut kouluttanut ja kasvattanut. Tänne ovat juureni kasvaneet. Kukaan muu ei meidän maakuntaamme kehitä, ellemme sitä itse tee. Vierastan termiä lisäarvo puhuttaessa ihmisistä. Ihmisyys on itsessään arvo, ja maakuntajohtajalla voi olla välinearvo, eli maakuntajohtajalla voidaan saavuttaa jotain tärkeämpää. Omaan kyvyn kuunnella sekä vahvan sitoutumisen järkevään edunvalvontaan. Minusta maakunta saisi nykyaikaisen organisaatiojohtajan, jonka keskeinen johtamisfilosofia liittyy henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen. Yksikään johtaja ei ole ihmeidentekijä, vaan johtajan tehtävä on mahdollistaa jokaiselle paras suoriutuminen omasta työstään.

Jarno Turunen: Pohjois-Karjala on antanut leivän pöytään, ystävät ympärille ja iloa elämään. Sydän sykkii maakunnalle ja sen sitkeille ihmisille. Minulla on vahva palo paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Tarvitsemme lisää intohimoa, yhteistä tahtoa ja määrätietoisuutta. Olisin yhteistyöjohtaja ja uuden sukupolven verkostojohtaja. Mahdollisuutemme löytyvät niin biotaloudesta, matkailusta, teollisuudesta, tulevaisuuden teknologioista, puhtaista ratkaisuista, korkeasta osaamisesta kuin yritystoiminnan kansainvälistymisestä. Kokemuksestani elinkeinoelämän kehittämisestä, maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtamisesta, yllättävistä rakennemuutostilanteista ja maakunnan strategioiden laadinnasta olisi hyötyä.

Eira Varis ja Annu Ahonen.

Eira Varis: Opettajaisäni oli laillani kotoisin Ilomantsista ja äitini Karjalan evakko Tolvajärveltä. Olen kasvanut vahvasti karjalaiseen kulttuuriin, ekumeniaan, arvoihin ja perinteisiin. Kuulun Pohjois-Karjalan ”heimoon”. Olen korkeasti koulutettu ja helposti lähestyttävä ammattilainen. Sujuva venäjän kielen puhuminen on täällä etu. Minulla on vahvat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot ja työskentelen niissä sujuvasti. Pohjoiskarjalaiseen identiteettiini pohjautuen osaan soveltaa niitä maakuntamme kontekstissa. Uskon pitkäjänteiseen kehittämiseen yksittäisten temppujen sijasta.

Annu Ahonen: Pohjois-Karjala on itselleni merkityksellisin rakkauden ja sielun maisema. Se ei ole vain nämä kaupungit ja kylät, upeat vaarat ja metsät puhtaine vesineen täällä, vaan myös meidän historiamme, kulttuurimme ja toimintatapammee. Pidetään pohjoiskarjalainen iloisuus, vieraanvaraisuus, avoimuus ja sosiaalisuus vahvana jatkossakin. Laaja-alainen työhistoriani ennen kaikkea elinkeinoelämän kehittämisen ja kasvun parissa luo edellytykset alueemme kehittämisen vahvalle visioinnille, verkostoyhteistyölle, suunnitelmien konkreettiselle jalkautukselle ja toiminnan vaikuttavuudelle.

Anssi Niskanen ja Simo Karetie.

Anssi Niskanen: Pohjoiskarjalaisuudessa minua puhuttelevat ihmisten vieraanvaraisuus ja iloisuus. Ne kantavat meitä vaikeiden aikojen yli ja luovat vertaansa vailla olevan yhdessä tekemisen kulttuurin. Tämä on ollut kotimaakuntani yli 30 vuotta ja karjalanpiirakat parasta ruokaa. Tunnen kokemuksesta elinkeinoelämän, tutkimuksen, kehittämisen ja julkisen hallinnon kokonaisuuden. Maakunnan edistämisessä tarvittava verkostoituminen ja kansainvälisyys ovat minulle luontevia. Johtamiskokemukseni on laaja ja monipuolinen, yhteistyötaitojani ja ratkaisukykyäni kehuttu erinomaisiksi. Heimopäällikkönä yhdistäisin omat vahvuuteni maakunnan omaleimaisuuteen sekä pohjoiskarjalaisten innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Lisäarvo syntyy yhdessä tekemällä.

Simo Karetie: Karjalaisuus on hyvän elämän, avoimuuden yhteisöllisyyden ja luottamuksen tunne, joka on läsnä päivittäin. Siihen liittyvät vuosisataiset juuret, lapsuus ja nuoruus Joensuussa, ystävät ja yhteisö. Pohjois-Karjala erottuu muista, ei peesaile, vaan tekee omat ratkaisunsa omiin vahvuuksiin, identiteettiin ja kulttuuriin pohjaten. Maakuntajohtajuus on kuntien ja asukkaiden omiin vahvuuksiin perustuvaa kansallista ja kansainvälistä edunvalvontaa ja yhteistyön rakentamista. Olen tehnyt merkittävimmän osan työurastani elinkeinoelämän kasvun ja kansainvälisten asioiden parissa. Ymmärrän niin isojen kansainvälisten yritysten kuin pk-yritysten arkea, toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta laajasti.

Simo Tiainen ja Jari Lauronen.

Simo Tiainen: Suomi menestyy, kun sen maakunnat menestyvät. Olen aina viihtynyt Pohjois-Karjalassa, joka juontuu varmaankin siitä, että olen kotoisin Itä-Suomesta ja sukujuureni ovat vahvasti karjalaiset. Viime vuosina olen viettänyt kesälomiani Pohjois-Karjalassa luonnosta ja kulttuurista nauttien. Tahtoa ja kykyä toimia maakunnan parhaaksi löytyy. Olen yhteistyökykyinen ja vuorovaikutustaitoinen. Minulla on laajat ja hyvät verkostot yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa niin kansainvälisessä tasolla kuin kotimaassakin sekä käytännön kokemusta esimies- ja johtajatehtävistä.

Jari Lauronen: Perheeni juuret ovat syvällä täällä. Maakunnan upeat maisemat, monipuolinen kulttuuri, loistavat koulutus- ja palvelujärjestelmät, monipuolinen elinkeinoelämä ja erityisesti avoimet ja iloiset ihmiset ovat tarjonnet meille ihanteellisen ympäristön kasvaa, kokea, kehittyä ja työskennellä. Maakunta saisi minusta aktiivisen, idearikkaan, kokeneen sekä yhteistyökykyisen johtajan. Monipuolisen ja kansainvälisen työkokemukseni vuoksi ymmärrän hyvin maakuntamme elinkeinoelämän kehitystarpeita ja keinoja vastata näihin tarpeisiin. Haluan viedä maakuntaamme ja sen alueita myös aktiiviseksi osaksi isompia toiminnallisia kokonaisuuksia.

Muokattu 16.3. kello 20.22: Täsmennetty Jarno Turusen henkilötietoja.