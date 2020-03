Tilanne maanantaina Pohjois-Karjalan kouluissa: Jonkin verran oppilaita ja opettajia poissa koronavarotoimena

Pohjois-Karjalan kouluista saatujen tietojen mukaan opetus on pystytty järjestämään hyvin, vaikka opettajat jäävät koronavarotoimena kotitöihin tavanomaista lievemmin oirein. Liikkeellä on monenlaista kausiflunssaa, joten poissaoloja on.

Joensuun koulutusjohtaja Olli Kauppinen pitää tärkeimpänä, että kouluissa varmistetaan riittävä henkilöstö ryhmäopetukseen. Ohjeistustaan rehtoreille valmistellut Olli Kauppinen korostaa myös, että kotona olevien oppilaiden tulee saada tehtävänsä etäopetuksella.

Kipeänä koulutöitä ei tarvitse tehdä, mutta varmuuden vuoksi kotona olevien odotetaan tekevän etätehtävät.

Oppilaita on kotona koronatilanteen vuoksi jonkin verran. Koostettuja lukuja Joensuun kaupungilla ei ole.

Olli Kauppinen kertoo, että lupia kotityöskentelyyn annetaan matalalla kynnyksellä. Lupia on pyydetty muun muassa, jos lapsi kuuluu riskiryhmään tai kotona on riskiryhmään kuuluvia.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun johtava rehtori Mikko Ripatti kertoo, että poissaolijoita on enemmän kuin normaalisti samaan aikaan flunssakaudella. Kotona on oppilaita ja henkilökuntaa, mutta opetus etenee normaalisti.

Tulliportinkadun ja Rantakylän normaalikouluissa on yhteensä 1 050 peruskoululaista. Normaalikoulun lukiossa on lähes 400 nuorta.

Ulkomailta lomilta palanneita on ohjeistettu olemaan 14 vuorokauden varoaika kotona. Kotityöskentelyyn on siirtynyt muun muassa riskiryhmään kuuluvia, tai jos kotona asuu riskiryhmään kuuluvia. Opetushallituksen ohjeita noudattaen koulu on myöntänyt kotityöskentelyyn luvat.

Joensuun Nepenmäen noin 600 oppilaan koulussa on liikkeellä flunssaa. Nuorimmat ovat esikoululaisia ja vanhimmat 8.-luokkalaisia.

Yksi kotitöissä olleista flunssaisista opettajista oli maanantaina rehtori Jyrki Huusko.

Hän kertoi, että opetus on kyetty järjestämään normaalisti, vaikka useita opettajia on kotona. Koulu on myöntänyt luvan kotityöskentelyyn kymmenille oppilaille huoltajien pyynnöstä. Joidenkin kotiin jääneiden lähipiirissä on koronan riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Jotkut ovat jääneet kotitöihin reissusta palattuaan.

Kontiolahden yli 600 oppilaan yläkoulussa yksittäiset nuoret ovat kotona huoltajansa päätöksellä.

- Yleensä tilanteeseen liittyy pitkäaikaissairaus nuorella tai perheenjäsenellä, sanoo rehtori Auli Pulkki.

Pulkin mukaan koulussa on liikkeellä monenlaista kausiflunssaa, joten poissaolijoista osa on kipeinä.

Outokummun Kummun koulun 700 oppilaasta osa on pois koronatilanteen vuoksi. Rehtori Mika Norppa arvioi, että parisenkymmentä lasta on 14 päivän varoajan kotona, koska he tai perheenjäsenensä ovat palanneet lomamatkalta ulkomailta.

Huoltajan ilmoituksella kotiin on jäänyt Norpan arvion mukaan alle parikymmentä koululaista. Opettajat jäävät Outokummussakin kotiin vähin oirein varmuuden vuoksi. Koulutyö sujuu hyvin poissaoloista huolimatta.