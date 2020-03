Koulua käydään nyt kotona: "Kouluilta on lainattu laite, jos omaa ei ole ollut"

– Vielä emme osaa sanoa, kuinka monta oppilasta Joensuun kouluissa opiskelee kotona. Osa lapsista jatkaa koulussa lähiopetukesssa. Kyseessä ovat alaluokkien lapset, joiden vanhemmat ovat kriittisessä ammatissa, toteaa koulutoimenjohtaja Olli Kauppinen Joensuusta.

Lähiopetukseen jäävien oppilaiden määrä selviää Kauppisen mukaan tänään. Koulutoimenjohtajan mukaan etäopetus ei vaikuta tekemiseen.

– Tunneilla tehdään samat asiat kuin koulussa lähiopetuksessa. Toteutamme opetussuunnitelmaa.

Kauppisen mukaan kouluilla ja opettajilla on hyvät valmiudet toteuttaa etäopetusta.

– Kouluilla on ollut mahdollisuus antaa kaikille lapsille laitteet mukaan. Alakouluissa on ollut yksi laite kolmea lasta kohti. Kouluilta on lainattu laitteita, jos kotona ei ole ollut. Kaikilla seiskaluokkalaisilla on henkilökohtainen laite, kertoo Kauppinen.

Lukujärjestyksen ensimmäinen kello kahdeksalta alkava tunti oli englantia. Koneet käynnistyvät oppilaiden kotona. Kuului ääntä ja pientä hälinää, kunnes opettaja Hanna Yletyinen rauhoitti ja hiljensi tilanteen.

Kaikki oppilaat saavat salasanat opetussisältöihin. Google Classroom -sovelluksen käyttö on opeteltu tiistaina koulussa. Ainakin Joensuun Normaalikoulussa koulupäivä käynnistyi sujuvasti.

Osa Joensuun kouluista oli vielä tänään auki. Koululta sai hakea tehtäviä ja laitteita, jos niitä tarvitsi. Kaikkia tunteja ei käydä etäyhteydellä. Osa opetuksesta tapahtuu tehtäviä tehden itsenäisesti.