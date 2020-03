Kauppa-apua, ruoka-apua, koiran ulkoilutusta, lastenhoitoa - katso päivittyvä lista pohjoiskarjalaisten tarjoamasta korona-avusta

Jo tiistaina avuntarjouksia tuli pohjoiskarjalaisilta runsaasti. Tarjoukset ja auttajien yhteystiedot on koottu alle. Emme julkaise nimettömiä tai pelkästään etunimellä tulleita avuntarjouksia tai sellaisia tarjouksia, joissa avusta pyydetään korvausta. Jos haluat täydentää jo lähettämääsi avuntarjousta esimerkiksi nimen osalta, ole yhteydessä sähköpostitse uutispäällikkö Anna Sievälään osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Apua tarvitsevat voivat olla itse suoraan yhteydessä avuntarjoajiin - Karjalainen ei osallistu avun toteuttamisen käytännön järjestelyihin. Lisätietoja kampanjasta ja lomakkeen, jonka kautta voit vielä tarjota apua, löydät täältä.

Jos haluat avuntarjouksesi pois alla olevasta listasta, ole yhteydessä sähköpostitse uutispäällikkö Anna Sievälään osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Teemme myös juttuja siitä, millaista apua kampanjan kautta on tarjottu ja saatu. Jos haluat kertoa antamastasi tai saamastasi avusta, laita viestiä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Alla olevaa listaa päivitetään sitä mukaa, kun uusia avuntarjouksia tulee. Avuntarjoajat on koottu kunnittain sen mukaan, millä alueella kukin apua pystyy antamaan. Koko maakunnan alueella toimivat auttajat on listattu jutun loppuun.

Joensuu:

Jukka Peltonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , 040 852 6400: Kauppa-, keskustelu-, ulkoilu-, liikunta-, apteekki-, tietoliikenne- ja ATK-apua. Ruutukaava, Linnunlahti, Noljakka, Mutala, Rantakylä, Utra, Tikkamäki ja muut lähialueet.

Toivanen Ari-Matti, 050 313 2878: Apua esim. koiran ulkoilutukseen. Joensuun keskustasta 10 kilometrin säteellä, myös Lehmo.

Mikko Varis, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Voin käydä kaupassa ja tekemässä lumitöitä vanhuksille sekä riskiryhmille.

Jippo ry / Timo Tahvanainen, 050 562 2066: Kaupassakäynnit tai muu hakuapu. Joensuu ja Lehmo.

Kiira Myller, 050 341 1388 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Voin käydä kaupassa tai toimittaa muita asioita sekä lenkittää koiria. Minulla on kokemusta myös isoista ja hihnassa vetävistä koirista. Joensuun kantakaupungin alueella eli Utra-Marjala-Hukanhauta. Asun Niinivaaralla ja koetan välttää julkista liikennettä, joten alueet, jotka ovat kohtuullisen pyörämatkan päässä.

Vesa Sormunen, 040 482 3663: Kaupassa käyntiä maksimissaan kahdelle vanhukselle. Rantakylän alue.

Jenni Toppi, 050 348 1633: Voin käydä kaupassa, ulkoiluttaa koiria ym. Joensuun keskusta, Noljakka, Kanervala.

Antti Ylikulju, 040 120 2204: Kaupassakäynti Joensuun keskustan ja Niinivaaran alueella.

Liperi:

Kari Kostamo, 0400 187 830: Kaupassa käyntiä, koiran ulkoilutusta. Voi kysyä muutakin arkiasioiden hoitoa! Mieluiten Liperin alueella, mutta Joensuukin käy.

Päivi Tolvanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Asiointiapua iltaisin ja viikonloppuisin karanteenissa oleville. Ylämylly-Käsämä-Viinijärvi-Liperi.

Irina Kostina, 044 558 5636 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Kaupassa käynti. Ylämyllyn ja Jyrinkylän alueet.

Heli Koponen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Apua koiran ulkoilutukseen ja kaupassa käymiseen arkipäivisin. Ylämyllyn alue.

Polvijärvi:

Pasi Toivanen ja Niina Pirhonen, 045 266 9401: Kaupassa käynnit ja apteekissa käynnit onnistuvat, myös veikkauksien teot. Lasten kanssa ulkoilut ja hoidot onnistuvat myös sekä koiran hoidot ja ulkoilutukset. Rohkeasti vain yhteyttä tekstiviestillä tai soittamalla.

Anne Kuutamo-Ristiharju, 0400 198 463: Kaikenlaista apua voi kysyä.

Niina Pirhonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Tarjoan apua lasten hoitoon ja kauppakäynteihin.

Outokumpu:

Miia Nyyssönen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Voin käydä kaupassa ja ulkoiluttaa koiria. Outokummun keskusta sekä Viuruniemi Outokummussa.

Esko Vihava, 044 5224125: Voin käydä kaupassa, tai auttaa mahdollisuuksien mukaan muuten poikkeusoloista johtuvissa arjen haasteissa.

Suvi Kamppuri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. : Kaupassa käynti, koiran ulkoilutus, muiden eläinten hoito iltapäivisin, iltaisin sekä viikonloppuisin. Outokummun keskusta ja Kuusjärvi

Ilomantsi:

Ulla Koivisto, 0400 374 943: Koiran ulkoilutus tai kaupassa käynti. Ilomantsi keskusta.

Timo Martiskainen, 050 553 1549: Tarjoan apua esimerkiksi kaupassa käyntiin. Ilomantsin keskustan alue + 10 kilometriä.

Lieksa:

Sari Oinonen, 0458685233: Kaupassa käynti, kotileivonnaisia teen sekä ruokaa voin toimittaa valmiina. Hygieniapassi sekä ammatti tähän on.

Metka kyläkulttuuritalo, 045619 8725: Tarjoamme myös maahanmuuttajille suuntautuvaa ohjaus ja neuvontapalvelua puhelimitse arkisin ma-to kello 9-14 välisenä aikana. Palvelua on mahdollisuus saada suomeksi, englanniksi, espanjaksi. Lisäksi toimintaverkostomme kautta myös somaliaksi ja venäjäksi (pieni viive palvelussa). Lisäksi palvelemme myös sähköpostitse eli Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Koko maakunta:

Pohjois-Karjalan kriisikeskus: Tarjoamme pohjoiskarjalaisille maksutonta, matalan kynnyksen kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä. Toistaiseksi keskusteluapua tarjotaan puhelimitse tai etäyhteydellä videoyhteyden välityksellä. Keskusteluaikoja pystyy varaamaan arkisin kello 10-14 välillä p. 013 316 244 tai nettisivujemme www.pohjoiskarjalankriisikeskus.fi nettikalenterista. Kriisikeskuksen keskusteluaikoja on tarjolla arkipäivisin kello 9-20 välillä. Keskusteluaika pyritään järjestämään 2-3 seuraavan arkipäivän sisällä. Lisäksi keskusteluapua on saatavilla Mieli ry:n valtakunnallisesta kriisipuhelimesta 24/7 p. 09 2525 0111 tai nuorille tarkoitetusta sekasin-chatista www.sekasin247.fi

Joen Severi: Ohjausta ja apua tietotekniikan käyttöön saat puhelimitse soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin Marianne Lappalaiselle p. 050 360 5051 tai Sampo Taipaleelle p. 050 337 7440. Päivystämme arkipäivisin kello 9-12. Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös videopuhelun avulla, esimerkiksi WhatsApp -sovellusta käyttäen. Jos emme pysty samantien vastaamaan, soitamme sinulle takaisin. Voit lähettää meille myös kysymyksesi sähköpostilla osoitteisiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Pohjois-Karjalan Muisti / Muistiluotsi: Tarjoamme tukea, apua ja yhteydenpitoa. Jos muistitutkimukset tai äskettäin todetun muistisairauden ensitietotoiminta tai seuranta on jouduttu siirtämään eteenpäin ja jokapäiväisessä elämässä on kysymyksiä, niitä voimme käydä yhdessä läpi. Muistiluotsin työntekijät ovat muistityön ammattihenkilöitä. Soittaa voi arkena kello 8-16. Jos puhelu ohjautuu vastaajaan, soitamme mahdollisimman pian takaisin. Soita rohkeasti, jos mielessä pyörii jokin asia. Kysele apua esim. siihen, että soittaisimme säännöllisesti jollekin tai on tarvetta asiointiasioihin. Koko maakunta on Muistiluotsin toiminta-aluetta. Sähköpostit kulkevat Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Jos sinulla on jokin tarve tai idea, kerro siitä. Nyt on hyvä käyttää luovuutta, että selviämme hyvin tämän muutostilanteen läpi toisiamme tukien. Yhteystiedot Leena Knuuttila p. 050 4006194, Anna-Maija Pitkänen p. 044 4277311, Riitta Vihavainen p. 050 4641604.

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri: Puhelintuki arkisin kello 10-12. Sairaanhoitaja Laura Mertanen 050 434 3997 ja toiminnanjohtaja Tarja Tolvanen 044 339 7339. Voit soittaa ja esimerkiksi tiedustella vertaistukihenkilöä, jonka kanssa voit keskustella omaan sydänsairauteen liittyvistä asioista puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Puhelinpalvelu antaa myös kevyttä neuvontaa, mutta varsinaiset koronaan liittyvät yhteydenotot neuvomme ottamaan suoraan oman alueen terveydenhuoltoon sen ohjeiden mukaisesti.