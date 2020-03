Koronavirus on osoittanut pintojen ja ilman puhdistamisen tärkeyden - ultraviolettivaloa desinfioinnissa hyödyntävän yrityksen taustalla on mukana myös pohjoiskarjalaisille tuttuja vaikuttajia

Parannuskeinot ja rokotteet ovat toinen suunta, mutta yhtä tärkeäksi muodostuu viruksen leviämisen ehkäisy pintoja ja ilmaa puhdistamalla.

Torstain Karjalainen kertoi kaasumaista vetyperoksidia hyödyntävästä Cleamix Oy:stä.

Varkautelainen Led Future Oy puolestaan käyttää ultraviolettivaloa (UVC).

Yrityksen hallituksen puheenjohtajana toimii monelle pohjoiskarjalaisellekin tuttu lääkärikeskus Iten perustaja ja urheilijoiden luotto-ortopedi Urho Väätäinen. Osakkaana puolestaan on joensuulaisen Iivari Mononen Oy:n toimitusjohtaja Ari Mononen.

– UVC-valo tuhoaa mikrobeja, myös koronavirusta. UVC ei kuitenkaan lajittele patogeeneja, vaan se eliminoi sekä ”hyviä että haitallisia” mikrobeja, sanoo Väätäinen.

Väätäisen mukaan hyvää on se, että oikein käytettynä haitallisten patogeenien lisääntyminen tietyissä paikoissa ja infektion leviämispaikoissa voidaan estää.

– UVC eliminoi tehokkaasti mikrobeja, mutta ihon sisälle valo ei tunkeudu.

Väätäinen myöntää, että esimerkiksi avohaavojen ja leikkauspotilaiden hoitoon UVC:llä tarvitaan huomattava testi- ja lupaviidakko ennen käytännön toimia.

Ihmisen solut kestävät ainakin 20 kertaa enemmän UVC-valoa kuin bakteerit. Ongelmana ovat silmät, joiden bakteeriflooran tuhoaminen aiheuttaa hankaluuksia.

– Tiede on siitä ikävää, että emme saa sanoa, että UVC-valo tappaa koronaviruksen, koska sitä ei ole tutkittu. Se taas johtuu siitä, ettei sitä ole vielä viruspankeista saatavissa, sanoo Led Futuren toimitusjohtaja Ilkka Hirvonen.

Virus on vaikea tuhota, kun se pääsee isäntäsolun sisään, sillä isäntäsolun rakenne suojaa UVC-valon pääsemästä rikkomaan sen DNA:ta.

– Virukset onkin tuhottava ennen kuin ne pääsevät kosketuksiin ihmisten kanssa eli erilaisten esineiden pinnoilta. UVC-valolla voidaan desinfioida kaikki kohteet vessoista ambulansseihin.

Kun jokin virus, kuten koronavirus, tunkeutuu esimerkiksi ihmisen hengitysteiden soluun, se muuttaa tämän solun virustehtaaksi.

Silloin elimistö vaurioituu ja syntyy sairauden oireita; yskää, nuhaa ja erilaisia särkyjä. Elimistö pyrkii taistelemaan sairautta vastaan nostamalla kuumetta.

Kun virus on vioittanut limakalvoja ja siinä olevia värekarvoja, on tauteja aiheuttavien bakteerien huomattavasti helpompi tunkeutua elimistöön ja synnyttää vielä vakavampia infektioita. Esimerkiksi influenssa voi aiheuttaa jälkitautinaan bakteeriperäisen keuhkokuumeen.

Meillä on immuunijärjestelmä ja myös muita puolustusmekanismeja solutasolla. Myös elimistön hyvät mikrobit ja niiden muodostama mikrobiomi ylläpitävät puolustusta.

Suurin osa viruspartikkeleista tai bakteerisoluista tuhoutuu puhtailla pinnoilla. Jos pinnoilla on likaa, eritteitä tai muita epäpuhtauksia, nämä voivat suojata taudinaiheuttajia.

Led Future Oy on kehittänyt UVC-tekniikkaan perustuvia desinfektiolaitteita, joilla voidaan puhdistaa elintarviketuotantotiloja, eläinten hoitotiloja, päiväkoteja, ambulanssien tiloja, sairaaloiden infektiohuoneet, suihkutilat, rullaratoja ja lentokenttien matkatavaroita.

Yritys on ottanut älyn mukaan heti näihin tuotteisiin, eli valoyksiköitä voidaan ohjata kännykän sovelluksen avulla.

Herkkien elektronisten laitteiden, kuten puhelinten ja kaukosäätimien, desinfektioon on myös kehitetty omat laitteet, sillä useat laitevalmistajat suosittelevat välttämään voimakkaita kemiallisia desinfiointiaineita laitteiden pintapyyhinnässä.

UVC-desinfioinnissa kohteeseen ei lisätä mitään kemikaaleja, eikä UVC-desinfiointi vaikuta desinfiointikohteen rakenteeseen tai ominaisuuksiin.

Osa mikrobeista on ihmisille hyödyllisiä. Ihmisellä on kehossaan 38 miljardia bakteeria. UVC:lla ei ole tarkoituskaan tuhota kaikkia mikrobeja, ainoastaan estää haitallisten mikrobien ylikasvu niissä tiloissa, joissa tarvitaan erityistä puhdastilaratkaisuja. Yksi esimerkkibakteeri on EHEC.

Bakteerien nopeasta kasvusta johtuen desinfioinnin vaikutus on aina lyhytaikainen menetelmästä riippumatta. Tämän vuoksi desinfiointi tulisi suorittaa vähintään kahden tunnin välein. Nopeimmillaan bakteerit jakautuvat 17 minuutin välein, jolloin bakteeripopulaatio ennättää muuttua 133-kertaiseksi kahdessa tunnissa.

Desinfiointi saadaan automatisoitua, sillä laitteisto sisältää ohjausyksikön, jonka avulla desinfiointiajat määritellään. UVC-valo on tunteeton ilmavirtauksille, joten ilmasyointi voi olla päällä desinfioinnin aikana.

UVC-valo tunkeutuu pienimpiinkin koloihin, sillä se heijastuu kuten näkyvä valo. Myös heijastunut UVC-valo tuhoaa mikrobit.

Desifiointiin ei kulu työaikaa, joten käyttökustannukset jäävät minimiin.

Laitteisto on pitkäikäinen ja huoltovapaa. Desinfioinnista ei jää makuja eikä hajuja. Tilaan voi myös mennä välittömästi.

Koronavirus on osoittautunut vaaralliseksi erityisesti ikääntyneille tai muita sairauksia poteville. Kuopiolainen mikrobiologi Elias Hakalehto näkee tähän syynsä.

– Pitkän elämän aikana keuhkoihin ja muualle hengitysteihin tulee muun muassa bakteeri- ja virusinfektioiden takia vaurioita. Esimerkiksi värekarvat, joiden tarkoitus on poistaa limaa sekä mikrobeja, ovat usein vioittuneet.

– Vauriokohdista on pintaproteiiniensa avulla limakalvon pintaan ohjautuvan viruspartikkelin helpompi sulauttaa pintakalvonsa ihmisen hengitysepiteeliin. Siten ne voivat tunkeutua iäkkään ihmisen kudoksiin helpommin kuin nuoren ja terveen ihmisen keuhkojen ja muiden pintakerrosten läpi.

– Tällöin ne siirtävät perimänsä isäntäsoluun, joka alkaa sitten tuottaa uusia viruspartikkeleita. Koska koronavirus on uusi, ennalta tuntematon taudinaiheuttaja, ei kenellekään ole muodostunut sellaista immuniteettia kuin useita muita mikrobisairauksia vastaan.

Kanat avuksi koronavirusta vastaan

Elias Hakalehto näkee, että UVC-valoa voidaan pintojen ja ilman puhdistamisen lisäksi käyttää lyhyissä jaksoissa haavojen ja pintakudosten puhdistamiseen.

– Näin estetään paitsi taudinaiheuttajien myös antibioottiresistenttien bakteerien leviäminen esimerkiksi leikkausten yhteydessä.

– Ymmärrän hyvin kirurgien harmituksen; ensin tekee hyvin työnsä ja sitten joku bakteeri tappaa potilaan.

Tulevaisuudessa hän uskoo pystyttävän myös keuhkojen ja suoliston puhdistamiseen bakteeri-infektiopesäkkeistä UVC-valoa vievän sondin avulla.

Hakalehto toimii Itä-Suomen yliopistossa bioteknisen mikrobianalytiikan dosenttina ja työskentelee myös sekä Helsingin yliopistossa että tutkimusyrittäjänä.

Hakalehto tietäisi helpon ja halvan tavan suojata ihmisiä koronaviruksen kaltaisilta taudeilta.

– Tämäntyyppiseen isoon hankkeeseen eivät riitä yksityisen tutkijan tai yrityksen resurssit. Yhteiskunnan myötävaikutusta tarvittaisiin, paitsi rahoituksen, myös lupien osalta.

Sen lisäksi, että viruksia taltutetaan aktiivisen immunisaation eli rokotteiden avulla, Hakalehto ottaisi käyttöön passiivisen immunisaation.

Rokotteissa heikennettyä virusta tuodaan elimistöön. Näitä antigeenejä vastaan elimistö reagoi itse tuottamalla vasta-aineita.

Pieni vauva saa vasta-aineita jo äidiltään, mikä on passiivista immunisaatiota.

– Vasta-aineita voidaan valmistaa myös laboratoriossa tai niitä voidaan tuottaa esimerkiksi ternimaidossa tai erityisesti kananmunan keltuaisessa. Kanaan injektoidaan koronavirus ja kolmessa viikossa se alkaa munia vasta-aineita sisältäviä munia.

Hakalehto ottaa esille rokotteen teon hitauden. Koronaankin rokote on saatavissa aikaisintaan syksyllä.

– Ei tämä mitään rakettitiedettä ole. Sarsin aikana asiaa jo kokeiltiin ja minäkin tiedän Vietnamissa 200 kanaa omistavan lääkäriaseman, joka tuottaa niiden avulla lääkkeitä potilailleen.

– Näin valmiuslakien aikana Suomen hallituksen tutkia, saataisiinko tällaista riskiryhmien ja muunkin väestön suojelemista toteutettua. Suomessa ei kananmunissa ole edes suurta salmonellariskiä ja se voidaan eliminoida. Vain noin yksi prosentti ihmisistä on kananmunille allergista, ja jos vasta-aineet puhdistetaan erilleen keltuaisen albumiinista, hekin voivat saada passiivi-immunisaation.

Tulevaisuudessa ihmisten mukanaan kantamien normaalimikrobien tutkimukset voivat olla yhtä yleisiä kuin verikokeet tänä päivänä.

Perinteinen tartuntataudeilta suojautumisen keino on rokotus, mutta kaikkia mahdollisia taudinaiheuttajia vastaan ei ole olemassa rokotteita tai niitä ei saada markkinoille ajoissa.

Hakalehto näkeekin julkisten tilojen hygienisoinnin olevan yhden tärkeimmistä suojautumiskeinoista.

– Ilmanvaihtokanavat kannattaa desinfioida erilaisilla kaasuilla tai höyryllä tai UV-valon avulla, samalla tavoin kuin ilmakehä pysyy puhtaana mikrobikuormasta. Julkisissa kulkuneuvoissa tulisi toteuttaa ilman ja pintojen desinfektio säännöllisesti. Riskiryhmille voisi olla omat matkustusluokkansa järjestelyt kriisitilanteessa, hän ehdottaa.

– Juuri tiloissa, joissa on paljon ihmisten kontakteja, olisi viisasta varautua mikrobien estämiseen ja tuhoamiseen. Ultraviolettivalolla (UVC) voidaan lyhyessä ajassa tuhota 99,9 prosenttia bakteereista. UVC-valo tuhoaa solurakenteet ja samalla mikrobin.

– Tarvitaan paljon lisää tutkimusta taudinaiheuttajien leviämistavoista. Silloin säästytään myös turhilta varotoimenpiteiltä. Esimerkiksi sarsin kaltainen korona ei elä sekuntiakaan ulkoilmassa ja auringonvalossa. Toki voi sairastua, jos joku pärskäisee kohti, mutta muutoin ulkoilu on täysin sallittua.

Myös lämpötilalla on merkitystä.

– Ei ole sattumaa, että ensimmäiset epidemiat tulivat samalle 5-10 lämpöasteen alueelle Kiinaan, Iraniin ja Italiaan. Kesän helteillä virus varmasti heikkenee.

Hygieniatasolla ja vesihuollon puhtaudellakin kansakunta voi päästä vähällä.

– Mietin pitkään, miten Ranska ja Espanja eroavat kuolleisuuden ja tautitapausten määrässä niin paljon Saksasta. Syy voi olla yleisen hygienian eroista. Esimerkiksi sars säilyi viemäreissä elossa neljä vuorokautta.

Hakalehto harmittelee sitä, että ihmiskunnalla olisi ollut vuosikymmeniä aikaa varautua kunnolla koronan kaltaiseen epidemiaan.

– Lentokoneet ja -kentät olisi voitu suunnitella niin, että ne puhdistuisivat tai puhdistettaisiin helposti ja säännöllisesti. Epidemioiden torjunta olisi ollut silloin paljon halvempaa kuin nyt.

Hän myös pelkää, että korona on vain harjoitus todella tappaviin tulevaisuuden tauteihin.

– Antibioottiresistenssi ja sen myötä superbakteerit voivat tuoda ruton kaltaisen pandemian eikä tämä varmasti viimeinen paha viruskaan ollut.