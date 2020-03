Ambulanssiväki tulee nyt suojattuna kotiisi – uusi käytäntö on herättänyt huomiota ja kysymyksiä

Ihmetystä ja hieman kauhuakin on herättänyt kansalaisissa se, että nyt kotiin kutsutun ambulanssin ensihoitajat tulevat aina perussuojattuina hädän alaista auttamaan. Perusvarustukseen kuuluu kirurginen maski, suojahansikkaat ja suojalasit.

Kyseessä on sekä työntekijän että potilaan suojaksi tehty menettelytapa.

– Haluamme, että henkilökuntamme säilyy mahdollisimman terveenä. Toisaalta hengityssuojain suojaa asiakasta, ensihoitomestari Kari Törrönen perustelee.

Tehtävän laadulla ei ole merkitystä, vaan suojaus tehdään aina.

– On tietenkin hassua mennä suojavarusteissa rintakipuista hoitamaan tai jalkansa katkaissutta auttamaan, mutta nythän ei koskaan voi tietää, kenellä virus on oireettomana mutta tarttuvana kehossaan.

Ensihoitajan suojavarustus, puvun sisällä ensihoitaja Ville Saarinen.

Jos kohteessa on potilas, jolla on epäiltyjä hengitysvaikeuksia tai influenssaan sopivia oireita, ottavat ensihoitajat vielä raskaammat varusteet käyttöön. He sonnustautuvat avaruuspukuihin ja venttiilillä varustettuun hengityssuojaan.

Tällöinkin kyse on influenssaepäilystä, mutta riskejä ei haluta ottaa.

Kaikkia suojia pidetään hälytyskohteesta aina terveyskeskukseen tai sairaalaan saakka.

– Ensihoitajat työskentelevät ahtaissa tiloissa, asiakkaan kotona ja ennen kaikkea ajomatkan ajan ambulanssissa ollaan pienessä tilassa asiakkaan kanssa, Kari Törrönen kuvailee.

Ensihoitaja Ville Saarinen sonnustautuu kertakäyttöiseen suojapukuun.

– Kyllä tämä on kuuma, hän toteaa parin minuutin kuluttua siitä, kun hän on umpinaiseen muoviasuun pukeutunut.

Suojavarusteet eivät siis tarkoita sitä, että naapurissasi tai kerrostalossasi on koronavirusta. Suojavarusteet ovat vain uusi pelastajien suojauskäytäntö.

Koronatapauksia varten on pelastuslaitoksella kaksi siihen tarkoitukseen varustettua ambulanssia.

Kari Törrönen iloitsee siitä, että Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle tilattiin viisi hengityskonetta jo ennen virusepidemian puhkeamista. Ne otetaan nyt koulutuksen kautta käyttöön ambulansseissa.