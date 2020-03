Keskussairaalan henkilöstöä koulutetaan tehohoitoon - kiireettömät hoidot peruttu

Siun sote valmistautuu parhaillaan koronaviruksen leviämiseen Pohjois-Karjalaan. Maakunnassa on tällä hetkellä tiedossa kaksi koronaan sairastunutta henkilöä. Viruksen leviäminen maakuntaan on väistämätöntä ja vain ajan kysymys.

Keskussairaalassa perutaan nyt kiireettömiä leikkauksia ja koulutetaan kahden viikon intensiivikurssilla lisää hoitajia teholle. Myös tehohoitopaikkojen määrää ja tiloja kasvatetaan.

Karjalaisen kysymyksiin vastasi toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.

Miksi keskussairaala peruu kiireettömiä leikkauksia, vaikka sairaalassa ei ole ainuttakaan koronapotilasta?

- Anestesia- ja leikkaussalihoitajia koulutetaan tehohoitotyöskentelyyn, kuten valtakunnallisesti on suositettu. Koulutus kestää kaksi viikkoa, riippuen toki koulutettavan kokemuksesta ja osaamistasosta teho- hoitopotilaiden hoidossa. Hoitajia koulutetaan ensisijaisesti leikkaussali- ja heräämöosaajista. Koulutus ja perehdytys sisältää sekä teoreettista opetusta että kokeneen hoitajan rinnalla työskentelyä ja käytännön ohjausta.

- Jos tehohoitopotilaiden määrä kasvaa, tulemme tarvitsemaan lisäresurssia. Kouluttautumisen mahdollistamiseksi osa leikkaussaleista on jouduttu sulkemaan. Erikoisalat ovat katsoneet, mitä kiireettömiä leikkauksia voidaan siirtää. Kiireelliset leikkaukset luonnollisesti hoidetaan, mutta myös kiireettömiä eli elektiivisiä leikkauksia tehdään. Epidemiaan on varauduttava ennalta, eikä epidemian etenemistä ei pysty tarkasti ennustamaan.

Tuleeko myöhemmin ruuhka huonommassa kunnossa olevista potilaista, kun epidemia on ohi?

- Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan aina. Leikkauksia on siirretty vain kiireettömien potilaiden osalta, eikä kaikkia kiireettömiä leikkauksia ole siirretty.

Mitä sairaalan henkilökunta tekee suunniteltujen ja peruttujen leikkausten ajan? Odottaa koronaa?

- Henkilöstö varautuu pandemiaan kouluttautumalla, perehtymällä ja päivittämällä osaamistaan niille osa-alueille, joihin lisähenkilöstön tarvetta tiedetään syntyvän. Valmisteluun liittyy myös muita yhteistyöhön ja koordinointiin liittyviä työtehtäviä, joita tässä tilanteessa riittää.

- Valtakunnallisten suositusten mukaan on lähdetty kouluttamaan henkilöstöä teho-osastolle, jotta tarvittaessa teho-hoitoa pysytään lisäämään. Lisäksi on huomattava, että henkilökunnan lomat ovat vielä käynnissä, ja tässä vaiheessa on syytä kerätä voimia, kun se vielä on mahdollista. Sairauslomia on myös tavallisen flunssan takia jonkun verran.

Mikä on koronaan varatun hoitohenkilökunnan vahvuus?

- Henkilökunnan vahvuus riippuu potilaiden hoitoisuudesta, määrästä sekä epidemian etenemisestä. Hoitohenkilöstöä varataan ja työvuoroja järjestetään tarpeen mukaan epidemian kulloisenkin vaiheen vaatimalla tavalla. Valmiuslaki otetaan käyttöön yhtenä työkaluna, kun tilanne sitä edellyttää.

Kuinka monta hoitoalan ammattilaista voidaan kutsua reservistä töihin?

- Meillä on monia erilaisia keinoja varautumisessa, jotka otetaan käyttöön vaiheittain, kun tilanne etenee. Meillä on käytössä oma vakituinen varahenkilöstö, joka on meillä maakunnassa selvästi suurempi kuin missään muussa sote-kuntayhtymässä. Näiden osaavien ammattilaisten sijoittumista voidaan priorisoida epidemian aikana tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.

- Käytössä on mahdollisuus suunnitelmallisesti edetä myös oman henkilöstön sijoittumiseen painopistettä muuttamalla. Valmiuslaki mahdollistaa myös nopeat siirtymiset, kun epidemiatilanne sen edellyttää.

- Lisäksi olemme rekrytoineet työssäoppimisen harjoittelun keskeyttäneet sote-opiskelijat osana kokonaisuutta. Tämän jälkeenkin meillä on vielä työkaluja, joilla voidaan reagoida tilanteen niin vaatiessa.

- Mikäli valmiuslain asetus työvoiman määräämisestä työhön astuu voimaan, se antaa lisää joustoa tilanteeseen. Näiden lukumäärästä ei ole tietoa, ja tätä koordinoi työvoimahallinto.

Milloin koronan odotetaan leviävän laajemmin Pohjois-Karjalaan? Pitääkö arvio huhti-toukokuusta paikkansa?

- Epidemian leviäminen myös Pohjois-Karjalaan on todennäköistä. Kuten aiemmin todettiin, aika-arvioiden antaminen on vaikeaa, sillä muun muassa valtioneuvoston ohjeet ja määräykset kontaktien rajoittamisesta voivat vaikuttaa epidemian kulkuun.

- Toivottavasti kansalaiset toimivat vastuullisesti ja toimivat valtioneuvoston ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti ja omalta osaltaan vaikuttavat epidemian leviämisen rajaamiseen tai hidastamiseen.

Tällä hetkellä tehohoitopaikkoja on mahdollista ottaa käyttöön 8. Kuinka monta fyysistä yksikköä on Siun sotella? Onko julkisuudessa ollut 33 fakta?

- Tehohoitopaikkoja on normaalitilanteessa aikuisilla 8 ja lapsilla 6. Ensi viikolla, kun uudet tehohoito- ja tehovalvontaosaston tilat saadaan kokonaisuutena käyttöön, on tehohoito- ja tehovalvontapaikkoja 20. Pandemian edetessä voimme muuttaa leikkaussaleja- ja heräämöjä tehohoitopaikoiksi.

Tehohoidon tarve Pohjois-Karjalassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioita koronasairauden leviämisestä.

Luvuissa on oletuksena, että koronatartunnan saaneista yksi prosentti tarvitsee sairaalahoitoa.

Pohjois-Karjalassa on noin 160 000 asukasta.

Jos 20 % väestöstä saa tartunnan, tehohoitoon joutuisi enimmillään noin 320 potilasta.

Jos 40 % väestöstä saa tartunnan, tehohoitoon joutuisi enimmillään noin 640 potilasta.

Jos 60 % väestöstä saa tartunnan, tehohoitoon joutuisi enimmillään noin 960 potilasta.