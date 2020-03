Juhani Meriläinen ja Tuire Hindikka ovat ottaneet yli 70-vuotiaille annetut rajoitukset tosissaan - "Ollaan vastuullisia ja noudatetaan pelisääntöjä"

Joensuun entinen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Juhani Meriläinen on yhdessä puolisonsa kanssa noudattanut yli 70-vuotiaille annettua ohjeistusta ja rajoittanut kaikkia menoja ja tapaamisia.

Aktiivisesti liikkuva Meriläinen on joutunut luopumaan muun muassa avantosaunalla ja uimahallissa käymisestä.

Kaupunginjohtajana vuosina 1995–2010 vaikuttaneella Meriläisellä on edelleen paljon luottamustoimia kaupungissa, mutta niiden hoitaminen on nyt tauolla. Hän on esimerkiksi pyytänyt varahenkilöitään hoitamaan jäljelle jääneitä tehtäviä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Ei tässä ymmärtääkseni mikään kaadu, vaikka tällaisia kokouksia siirrettäisiinkin. Tärkeämpää on kunnioittaa näitä ohjeita, että pidettäisiin hajurakoa. Tämä pitää ottaa vakavasti.

Meriläinen ei ole vaimonsa kanssa valtiojohdon ohjeiden jälkeen tavannut ketään tuttaviaan. Kaupassa käynnit he hoitavat edelleen itse, ja siellä tapahtuvia kohtaamisia on joutunut pohtimaan.

– Olimme eilen kauppareissulla, missä ei voi välttyä tuttujen näkemiseltä. Muutaman luokse menin juttelemaan ja vaimo sanoi siihen heti että hei hei pojat, ottakaapa väliä. Kyllä siinä vähän säpsähti, Meriläinen kuvaa yhtä kohtaamista.

Meriläisen lapset ja lapsenlapset asuvat eteläisemmässä Suomessa, joten heidän kohdallaan ei ole erikseen tarvinnut tehdä päätöstä siitä, että nyt on pidettävä turvaväliä. Yhteyttä on sen sijaan pidetty puhelimella ihan päivittäin.

Juhani Meriläinen käy edelleen myös kävelylenkeillä kahdestaan vaimonsa kanssa, sillä yleiskunnon ylläpitäminen on tärkeää. Raikasta happea saa haukattua myös kodin parvekkeella.

Hieman Meriläistä mietityttää se, kuinka kauan nykyinen tilanne voi vielä jatkua.

– Nyt on kaikkea puuhaa vielä, kuten kirjoittamista ja lukemista.

– Ulkona liikkuminen on myös ehdottoman välttämätöntä. Se tyhjentää pään ja ilman sitä ei saa yleiskuntoakaan ylläpidettyä.

Meriläinen myöntää, että itsekin on sortunut siihen ajatteluun, että 13.4. jälkeen, mihin saakka nykyiset rajoitukset ovat voimassa, tilanne ja elämä normalisoituisi. Hän toteaa, että mikäli rajoitukset jatkuvat kauan sen jälkeen, voi olla vaikeampaa.

Tällä hetkellä Meriläinen toivookin, että valtion nyt tekemät toimet alkaisivat tepsiä nopeasti.

– Ollaan vastuullisia ja noudatetaan niitä pelisääntöjä, jotka nyt on nähty yhteisesti tarpeelliseksi. Emme paljon muuta voi tehdä, kuin olla solidaarisia näille ohjeille ja neuvoille.

Tuire Hindikka: "Ovathan suomalaiset ennenkin olleet rajoitetuissa oloissa"

Tuire Hindikka on poistunut maanantain jälkeen kotoaan vain autolla omalle yksityiselle työhuoneelleen.

Joensuulainen teatteripersoona Tuire Hindikka, 74, on ottanut yli 70-vuotiaille annetut rajoitukset tosissaan ja haluaa olla kuuliainen kansalainen. Hän ei ole maanantain jälkeen poistunut kotoaan muualle kuin yksityiselle työhuoneelleen, jolle hän menee autolla.

– Istun vain yksin autoon, ajan työhuoneen pihaan ja menen sinne sisään, hän täsmentää sitä, ettei kohtaa ylimääräisiä ihmisiä.

Hän ei ole käynyt kaupassakaan, ja kertoo saaneensa jo kolmelta ihmiseltä avunantotarjouksen kaupassa käyntiin.

Ensi viikolla ajankohtaiseksi tulee apteekkiasioiden hoitaminen. Siihen hän pohti apteekin kotilähetyspalvelua, mutta arvelee, että joutuu asioimaan paikan päällä.

– Monet kai ottavat tämän vankeusrangaistuksena ja itsenäisyyden riistona. Mutta minä luin Etelä-Korean tapauksesta numero 31, joka ehti lyhyessä ajassa altistuttamaan tuhansia ja sairastuttamaan satoja, hän kertoo siitä kuinka ymmärsi, miten tärkeää itsensä eristäminen muista nyt on.

Kansalaisopiston tuntiopettajana toimiva Hindikka on keskittynyt viime päivinä siihen, mitä edelleen on mahdollista tehdä ja pitänyt itsensä hyvällä tuulella: hän on muun muassa lyhentänyt Teatteri Fiaskon seuraavaa näytelmää, joogannut paljon ja lukenut kirjoja.

– Hirveästi tässä joutuu karsimaan kaikkea, mitä ei voi tehdä, hän myöntää.

Hän ei kuitenkaan ole halunnut missään nimessä lähteä venyttämään ohjeita, jotka hänen ikäluokalleen on nyt annettu.

Hindikka on huomannut myös itsessään muutoksen nyt poikkeusaikana.

– Olen kuohuva ihminen, mutta nyt olen puskenut itseäni tyyneyteen ja hyvän olon tunteeseen, eikä se ole niin vaikeaa.

Hindikka on entinen tupakoitsija, ja ”keuhkot eivät ole mitenkään erityisen hienot”. Koska koronaviruksen aiheuttama Covid-19-tauti käy etenkin keuhkoihin, on Hindikka etsinyt kirjallisuudesta erilaisia hengitysharjoituksia, joilla voisi vahvistaa keuhkojaan.

– Niitä olen tehnyt nyt oikein innolla.

Hän ei pelkää koronavirusta ja sen tuomia mahdollisia lisärajoituksia.

– Olen syntynyt juuri sodan jälkeen ja jos ajattelen, minkälaisia rajoituksia täynnä äitini ikäpolven elämä on ollut, niin ovathan suomalaiset ennenkin olleet rajoitetuissa oloissa.

Kaikki eivät ota yli 70-vuotialle annettuja ohjeita tosissaan

Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion.

Tämän vuoksi Suomen hallitus on antanut ohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa.

Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Myös ulkoilu on edelleen sallittua, kun huolehtii turvavälistä.

Kyse on suuresta ikäluokasta ja ilmi on tullut paljon tapauksia, joissa ohjetta ei ole otettu tosissaan. Monet ovat kertoneet olevansa huolissaan omista vanhemmistaan, jotka eivät tunnu noudattavan rajoituksia.

Mikäli ihmiset eivät noudata ohjeita, voi valtio tiukentaa rajoituksia esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellolla.

Lähteet: THL, Valtioneuvosto