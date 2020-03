Polvijärven kunta välittää kauppa-apua riskiryhmiin kuuluville

Polvijärven kunta ryhtyy välittämään kauppa-apua koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville Polvijärven alueella.

Kunta on viikon aikana kartoittanut vapaaehtoisten verkostoa, jotka voivat hoitaa riskiryhmiin kuuluvien kauppa-asioita heidän puolestaan.

Avun tarvitsijat voivat olla yhteydessä kuntakoordinaattori Helena Kaasiseen puhelinnumeroon 040 104 6002.

– Ensin selvitämme puhelimessa avuntarpeen ja sitten välitämme pyynnön eteenpäin luotettavalle auttajalle. Koordinoimalla keskitetysti kauppa-apua voimme myös varmistaa, että apu tulee varmasti ja luotettavasti perille, Kaasinen kertoo kunnan tiedotteessa.

Auttajat asioivat Polvijärven omissa ruokakaupoissa ja apteekissa. Ostosten maksu tapahtuu antamalla rahaa auttajalle ostoksia varten, tai jos asiakkaalla on tili ruokakaupassa valmiiksi.

Auttajat noudattavat hyvää käsihygieniaa ja riittävää etäisyyttä. Autettavien kotien sisälle ei mennä, vaan kauppakassit kannetaan vain ovelle.

Helena Kaasinen korostaa, että apua saa ja pitää pyytää nyt matalalla kynnyksellä. Hän myös peräänkuuluttaa vanhaa kunnon naapuriapua:

– Nyt jos koskaan on syytä pitää huolta lähimmäisistämme: jos tietää, että vaikka oman kotikadun varrella on joku riskiryhmään kuuluva karanteenin kaltaisessa tilanteessa, niin tarjoaa apua asiointiin. Tässä on tietenkin muistettava hyvä käsihygienia ja ihmiskontaktin välttäminen. Pelkällä puhelinsoitollakin voi tehdä jo paljon.

Myös Polvijärven evankelisluterilainen seurakunta tarjoaa apua asiointiin. Avun pyynnöt tulee osoittaa seurakunnan diakonissalle puhelinnumeroon. 050 918 2889.

Seurakunta jakaa poikkeusoloista huolimatta EU-ruokakasseja tarvitseville seurakuntatalon ovelta torstaisin klo 10.30-12.30. Tarvittaessa riskiryhmään kuuluville kasseja toimitetaan kotiin.

Myös sanomalehti Karjalainen koordinoi korona-apua. Jos olet itse valmis tarjoamaan apuasi, voit ilmoittautua täällä.

Karjalaisen koordinoimia avuntarjouksia voi puolestaan lukea täällä.