Siun sotessa on tehty tähän mennessä 400 koronatestiä, joista yli sadan tulosta odotetaan – "Todennäköisesti joku positiivinenkin on niiden joukossa"

Pohjois-Karjalan virallinen koronatartuntojen määrä on yhä kaksi. Matkoilta tai epidemia-alueilta palanneita on lisäksi karanteenissa.

Kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ilmoitti maanantaina noin 40:n oman työntekijänsä sairastuneen, ei tilanne Siun sotessa ole lainkaan vastaava. Sairastuneita ei ole, karanteenissakin vain pari.

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen myöntää, että luottaa mutta toisaalta ei luota Pohjois-Karjalan tautitilanteeseen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Testejä on tehty lähes 400. Tuloksia puuttuu yli sadasta testistä. Todennäköisesti joku positiivinenkin on niiden joukossa. Lisäksi meillä on varmasti paljon ihmisiä, jotka sairastavat tai ovat tietämättään sairastaneet koronan lievänä.

– Kriittisiä oireita sairastavilta saamme testituloksen samana päivänä, mutta alihankintana testaamamme tulokset kestävät useita päiviä. Ymmärrän niitä, jotka joutuvat epävarmuudessa odottelemaan näin pitkään testitulostaan, Pirskanen sanoo.

– Ihannetilanteessa testimäärä pitäisi saada paljon isommaksi, jotta tartuntaketjut voisi yhä Pohjois-Karjalassa selvittää. Tärkeintä on kuitenkin se, että vältetään mahdollisimman tehokkaasti kontakteja ja sairastetaan lievätkin flunssat kotioloissa.

Monissa sairaanhoitopiireissä on ollut pulaa suojatarvikkeista ja käsidesistä. Siun sote on pystynyt varautumaan tässä jopa paremmin.

– Yksityisestä kaupallisesta sektorista on ollut merkittävää apua näiden tarvikkeiden hankkimisessa. Suojalaseistakin tuntui olevan pulaa, mutta sekin ongelma on saatu selätettyä, Ilkka Pirskanen sanoo.

Myös THL:n ohjeistukset vaihtelevat.

– Vielä perjantaina varustimme kotihoidon väen riskiryhmissä olevaa asiakaskuntaa suojaavilla maskeilla, mutta sitten tuli uutta ohjetta, että hoitajilla huivitasoinen suojaus riittää, Pirskanen miettii.

Pirskasen mukaan säännöllisesti kokoontuvassa tilannekeskusjohtoryhmässä on yhä rauhallinen tunnelma.

– Olemme tartuntojen määrissä maakunnista yhä rauhallisemmasta päästä, mutta emme tule välttymään epidemialta. Tärkeintä on, että pystymme tasoittamaan ja siirtämään ajallisesti huippumääriä.

– Henkilökunnan tehohoitokoulutuksen tärkeyttä on korostettava. Samaan aikaan suunnittelemme tehohoitokapasiteetin lisäämistä, mutta aina on helpompaa löytää tiloja ja laitteita kuin osaavia käsiä.

Siun sotessa on jo tehty henkilöstösiirtoja.

Kouluterveydenhoitajia on tullut töihin terveysasemien puhelinpalveluihin ja henkilöstöä ollaan siirtämässä noin 30 henkilön verran myös tehohoitokoulutukseen.

– Tämä on jo näkynyt konkreettisesti siinä, että puhelinpalveluiden ruuhka saatiin sunnuntaina purettua ja 90 prosenttia takaisinsoitoista on tehty, vakuuttaa Pirskanen.

Pirskanen ymmärtää hyvin puhelinpäivystyksen ruuhkautumisen.

– Ihmisillä ei ole vielä varsinainen hätä, mutta valtava tiedonjano.