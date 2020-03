Joensuun kaupungintalon hallinto sulkee ovensa asiakkailta huomisesta lähtien – asiakaspalvelu kaupungintalon aulassa toimii normaalisti

Joensuun kaupungin kirjaamo neuvoo asiakkaita puhelinnumerossa 050 408 2652. Asiakkaita pyydetään asioimaan kirjaamon kanssa sähköpostin välityksellä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Carelicumin asiakaspalvelupiste on muuttanut väliaikaisesti kaupungintalolle teatterin lipunmyyntiaulaan. Asiakaspalvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10–16. Viikonloppuisin palvelupiste on suljettu.

Puhelinpalvelu numerossa 013 267 5222 on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10–12. Asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti sähköisesti tai puhelimitse. Joukkoliikenteen Waltti-kortteja voi ladata sähköisesti osoitteessa kauppa.waltti.fi.

Kaupungintalolle tulevat postit ja toimitukset pyydetään toimittamaan kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen kaupunginteatterin lipunmyyntiaulaan osoitteeseen Rantakatu 20.

Joensuun kaupunginteatterin kevätkauden esitykset, kiertueet ja yleisötapahtumat on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Peruutus koskee kaikkia esityksiä kauden loppuun saakka. Peruutuksesta päätti Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n hallitus viikko sitten.

Kaupungintalon tiloissa sijaitseva Teatteriravintola on tällä hetkellä avoinna lounasaikaan klo 10.50–14.00.