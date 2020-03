Joensuun seutukirjaston työntekijät pitävät kotona oloaan käsittämättömänä - olisivat mielellään apuna kaupungin muissa palveluissa

Joensuun seutukirjaston työntekijät pitävät nykyistä tilannettaan käsittämättömänä. Työntekijät on vapautettu työvelvoitteesta ja he ovat tällä hetkellä kuun loppuun saakka täydellä palkalla.

Näin kertoo joukko seutukirjaston työntekijöitä Karjalaisessa 24.3. julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Kirjastot ovat olleet koko maassa suljettuina 18.3. lähtien. Työntekijöiden mukaan Joensuussa kiirehdittiin siinä, että kirjastojen sulkemisen myötä myös sen työntekijät vapautettiin työvelvoitteesta.

- On resurssien tuhlaamista vapauttaa työvelvoitteesta medialukutaitoisia tiedonhaun ja asiakaspalvelun ammattilaisia sen sijaan, että meitä kirjastolaisia olisi siirretty työskentelemään esimerkiksi kaupungin koronapuhelimeen tai muihin uusiin palveluihin, työntekijät toteavat.

Kirjaston työntekijät olivat myös ehtineet alustavat jo pohtia, minkälaisia palveluita he voisivat tuottaa kaupunkilaisille sinä aikana, kun kirjasto on koronavirustilanteen vuoksi kiinni.

- Näimme mahdollisuuden kehittää peruspalveluamme uusiin suuntiin, kuten kirjastoissa ja monilla muilla aloilla Suomessa on nyt tehty.

Esimerkiksi Kuhmossa kirjasto on aloittanut palvelun, jossa kirjasto kerää asiakkaan toiveen mukaisen kirjapaketin muovipussiin ja jätetään noudettavaksi kirjaston ulko-ovelle.

Alla koko mielipidekirjotus.

Kirjastolaiset pystyisivät mukaan uusiin palveluihin

Koronavirus ja hallituksen määräys sulkea muun muassa kirjastot, museot, liikuntapaikat ja nuorisotilat on poikkeustilanne. Monissa kunnissa on odotettu ennen kuin mahdollisista toimenpiteistä on päätetty. Joensuussa kiirehdittiin, ja ainakin kirjaston työntekijän näkökulmasta tilanne on käsittämätön.

Koronaviruksesta liikkuu paljon väärää tietoa. On resurssien tuhlaamista vapauttaa työvelvoitteesta medialukutaitoisia tiedonhaun ja asiakaspalvelun ammattilaisia sen sijaan, että meitä kirjastolaisia olisi siirretty työskentelemään esimerkiksi kaupungin koronapuhelimeen tai muihin uusiin palveluihin.

Kirjojen lainaus on kirjastotoiminnan ydin, mutta tänä päivänä kirjasto tarjoaa paljon muutakin. Ehdimme alustavasti pohtia, minkälaisia palveluita voisimme tuottaa kaupunkilaisille kirjaston ollessa kiinni. Näimme mahdollisuuden kehittää peruspalveluamme uusiin suuntiin, kuten kirjastoissa ja monilla muilla aloilla Suomessa on nyt tehty.

Sen sijaan että saisimme kehittää toimintaamme, auttaa uusien palveluiden ylläpidossa tai tehdä etätyötä, olemme kotona työvelvoitteesta vapautettuina täydellä palkalla kuun loppuun. Perustyömmekään ei tänä aikana häviä; paluu normaaliin tulee kestämään kauan. 19.3. julkaistun yt-uutisen jälkeen tulevaisuus tuntuu entistä epävarmemmalta.

Joensuun seudun kirjastojen toiminnot ovat ahtaalla jo edellisten supistusten jäljiltä. Aukioloaikojen hiljattainen vähentäminen on herättänyt paljon mielipahaa myös asiakkaissa. Kirjasto on alueen asukkaille rakas ja monille yksi tärkeimmistä julkisista palveluista. Hallituksen 16.3. pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen kaupunkilaisten hätä kirjaston sulkeutumisesta oli silmin nähtävissä.

Me työvelvoitteesta vapautetut työntekijät eri aloilta olemme vain pieni osa joensuulaisista, mutta tämän päätöksen aiheuttamat taloudelliset ja henkiset vaikutukset voivat osoittautua vielä suuriksi.

Joensuun näyttämä esimerkki on surullinen. Toivottavasti muissa kunnissa toimitaan maltillisemmin.

Kirjoittajat: Hanna-Maija Laaksonen, Riitta Kangas, Paula Hirvonen, Roosa Immonen ja joukko muita Joensuun seutukirjaston huolestuneita työntekijöitä