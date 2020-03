Kylien pelastusryhmät ovat mukana vapaaehtoisessa naapuriaputoiminnassa Pohjois-Karjalassa

Tiedotteen mukaan pääasiassa apu on tällä hetkellä kaupassa käyntiä, ja sitä tarjotaan etenkin riskiryhmiin kuuluville yli 70-vuotiaille asukkaille. Heitä on ohjeistettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

– Kunnat ovat olleet aktiivisia ja kysyneet meiltä kylien pelastusryhmien yhteystietoja, koulutuspäällikkö Tero Kuittinen toteaa.

– Nyt nähdään, että kylien pelastusryhmät toimivat niin kuin niiden on ajateltukin toimivan. Kauppa-asiointiapu on kylien pelastusryhmissä pelastuslaitoksen puolelta täysin vapaaehtoista. Asiointiavun tarjoamisesta ei synny työsuhdetta pelastuslaitokseen.

Pelastuslaitoksen mukaan auttajan on oltava itse terve alle 70-vuotias. Toiminnassa on muistettava koronaviruksen mukaiset hygieniaohjeet. Toiminnassa on yleisesti noudatettava Siun soten ohjeistusta.

– Avun tarvitsijalle soitetaan, kun ollaan hänen ulko-ovensa takana. Kauppalista ja kirjatut rahat jätetään myös ulko-oven eteen tai ojennetaan ne postiluukusta, samoin ostokset jätetään ulko-oven eteen. Lisäksi puolin ja toisin huolehditaan erityisesti käsihygieniasta, vältetään kohtaamista ja muistetaan vähintäänkin metrin turvaväli, Kuittinen luettelee

Apua koordinoiva taho, kuten kunta, perehdyttää avunvälitystehtävää hoitavan henkilön ja huolehtii siitä, että apua tarjoava henkilö on luotettava ja vaitiolovelvollinen.

Useassa kunnassa avun tarvetta on jo kartoitettu ja kauppa-asiointiapua on jo käytetty ainakin Kiihtelysvaarassa ja Polvijärvellä, pelastuslaitos kertoo.

Helena Kaasinen Polvijärven kunnasta kertoo, että alkuun yhteydenottoja tuli enemmän auttajiksi ilmoittautuvilta.

– Nyt vähitellen, kun tietoa palvelusta on kiirinyt, on alkanut tulla yhteydenottoja myös apua tarvitsevilta. Osa avuntarjoajista on mukana kylien pelastusryhmätoiminnassa.

Kaasisen mukaan ruokakaupat edellyttävät ostosten maksamisessa, että asiakkaalla on tili tai laskutusasiakkuus kaupassa tai auttajalle on annettava raha ostoksia varten.

– Polvijärven kunta ei välitä maksuja asiakkaan, auttajan ja kaupan tai apteekin välillä. Avun antamisessa noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja riittävää fyysistä etäisyyttä, Kaasinen korostaa.

Pelastuslaitoksen mukaan kylien pelastusryhmiä on Pohjois-Karjalassa yli viisikymmentä, ja mukana pelastusryhmätoiminnassa on lähes viisisataa henkilöä.