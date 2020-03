Kiteen kaupungin asiointiapu ikäihmisille käynnistyy loppuviikolla – "Kiteen asukkaista liki neljännes on yli 70-vuotiaita"

Yhteistyötä tehdään paikallisten yrittäjien, palveluntarjoajien ja yhdistysten kanssa.

– Moni yrittäjä on tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa asiakkaiden pysytellessä kotona. Yhteistyö kuljetus- ja ravitsemispalvelujen tuottajien kanssa voi hyvinkin mahdollistaa heidän toimintansa turvaamisen, jos esimerkiksi valmiita aterioita voidaan toimittaa ravintoloista koteihin ruokakassien lisäksi, Kiteen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen kertoo tiedotteessa.

Kaupunki tiedottaa asiointiavun käynnistymisestä viimeistään perjantaina.

– Kiteen asukkaista liki neljännes on yli 70-vuotiaita eli ikänsä puolesta yhteen koronaviruksen riskiryhmistä kuuluvia. Vaikka määrä on suuri, kaupungin tarjoama apu on tarvittaessa heistä jokaisen tavoitettavissa, ja siksi palveluiden järjestämiseen paneudutaan erityisellä huolella, Auvinen toteaa.

Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada koronaviruksesta vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita, ja sen vuoksi valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt tartunnalta.