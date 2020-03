Pohjois-Karjalan kunnat tarjoavat ikäihmisille ja riskiryhmäläisille ilmaista korona-apua - näin voit pyytää apua

Auttajat toimittavat ostokset autettavan ovelle eivätkä tule sisään.

Useimmista kunnista löytyy myös muita toimijoita kuten yhdistyksiä ja kylien pelastusryhmiä, jotka tarjoavat asiointiapua. Osa yhdistystoimijoista saattaa ottaa avusta pienen maksun.

Myös suurin osa ruokakaupoista on ottanut käyttöön maksullisen palvelun, jolla ruokaostokset toimitetaan joko kotiin asti tai valmiiksi kerätyt ostokset voi noutaa kaupasta.

Kunnissa toivotaan, että ensisijaisesti riskiryhmäläiset ja iäkkäät saisivat apua läheisiltään ja tuttaviltaan.

Alla kerrottuna jokaisen Pohjois-Karjalan kunnan asiointiavun tilanne.

Ilomantsi

Ikäihmisille kauppa-asiointiapua. Apua voi pyytää kunnan palvelupisteen numerosta 040 104 3008 arkisin kello 9–15.

Joensuu

Apua voi kysyä arkisin kello 9–16 numerosta 013 337 3000. Kaupungilla ei ole omia auttajia, vaan he etsivät sopivan kolmannen sektorin toimijan Jelli.fi-sivustolta, jonne kootaan kaikki Pohjois-Karjalan alueen kolmannen sektorin korona-apua tarjoavat tahot.

Juuka

Kuntalaisille asiointiapua sekä taajama-alueella että sen ulkopuolella.

Taajama-alueen asukkaat voivat tehdä tilaukset kuntaan numeroon 040 104 2851 maanantaista perjantaihin kello 9-11 tai Ellinkulmaan 0400 139 160.

Haja-asutusalueilla kauppatoimitukset tavanomaisten Juuan kunnan kimppakyytien mukana, jolloin toimitusten kustannus menee kimppakyytitaksan mukaisesti.

Kontiolahti

Kauppa- ja apteekkiasiointiapua ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville. Apua voi kysyä numerosta 050 533 9241 arkisin kello 9–11 ja 13–15.

Kaikille kuntalaisille on avattu sähköpostiosoite, josta voi kysyä kunnan palveluista liittyen koronavirukseen. Osoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Osoite on käytössä torstaista 26.3. alkaen.

Vapaaehtoiseksi auttajaksi voi ilmoittautua: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Kitee

Kaupunki aikoo käynnistää korona-avun perjantaina puoliltapäivin yhdessä eri toimijoiden kanssa. Apua voi pyytää Kiteen keskustan ja Kesälahden asiointipisteen palvelunumeroista.

Lieksa

Kaupunki ei järjestä erillistä korona-apua, mutta apua asiointiin voi kysyä arkisin kello 9–15 kaupungin palvelunumerosta 040 1044 710. Sieltä opastetaan eteenpäin eri toimijoiden pariin.

Liperi

Asiointiapua kaupassa ja apteekissa käyntiin liperiläisille yli 70-vuotiaille ikäihmisille.

Apua voi pyytää Liperin kunnan palvelunumerosta 050 476 8363 kello 9–15 välisenä aikana.

Nurmes

Kauppa- ja apteekkiasiointiin apua yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään kuuluville kuntalaisille 23. maaliskuuta alkaen.

Avun puhelinnumero on 040 104 1111, ja se on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–14. Jos puheluusi ei heti vastata, sinulle soitetaan takaisin.

Outokumpu

Kauppa- ja asiointipalvelua yli 70-vuotiaille outokumpulaisille. Apua voi pyytää arkisin kello 9–15 numerosta 050 533 8587.

Polvijärvi

Polvijärven kunta ryhtyy välittämään kauppa-apua koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville Polvijärven alueella.

Avun tarvitsijat voivat soittaa puhelinnumeroon 040 104 6002.

Rääkkylä

Ikäihmisille apua ruokaostosten teossa. Kuljetusapu on ilmaista yli 70-vuotiaille tai riskiryhmään kuuluville rääkkyläläisille.

Apua voi pyytää soittamalla numeroon 050 440 9750 arkisin kello 9-12.

Tohmajärvi

Yli 70-vuotiaille, riskiryhmään kuuluville sekä tarvittaessa myös muille kuntalaisille asiointiapua. Tilaukset tehdään numeroon 050 534 0006 arkisin maanantaista perjantaihin kello 9-16. Palvelu avautuu torstaina 26.3.2020 kello 9. Kello 12:een mennessä tehdyt tilaukset toimitetaan saman päivän aikana, muut seuraavana päivänä. Tilauksen voi toimittaa myös sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .