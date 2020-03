Pohjoiskarjalaisia kehotetaan pidättäytymään risujenpoltosta tänä keväänä – pelastuslaitos ei kaipaa koronaepidemian aikana turhaa kuormitusta

Lumi on maakunnan alueella vielä osittain maassa, mutta maasto kuivaa nopeasti auringon lämmittäessä. Risujenpoltto on merkittävä maastopalojen aiheuttaja Pohjois-Karjalassa, todetaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Pelastuslaitoksen mukaan on erittäin tärkeää, että pelastuslaitosta ei kuormitettaisi turhaan koronavirusepidemian aikana, jotta resursseja riittäisi kiireellisiin tehtäviin.

– Pelastus- ja ensihoitohenkilön kuormitus tulee epidemian edetessä todennäköisesti kasvamaan, joten ylimääräistä kuormitusta tulisi jo nyt kaiken keinoin välttää.

– Maakunnan asukkaiden tulisi tarkkaan harkita, olisiko risujenpoltolle vaihtoehtoisia menetelmiä tai voisiko tänä keväänä keksiä ihan vaan muuta tekemistä, riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala sanoo.

Mikäli risuja kaikesta huolimatta poltetaan, tulee polttamisen luvallisuus varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta.

– Pääsääntöisesti polttaminen on kielletty taajama-alueilla. Haja-asutusalueilla polttaminen on usein sallittu, kunhan naapureille ei aiheudu siitä haittaa. Jätteiden polttaminen on aina kielletty. Polttaa saa ainoastaan käsittelemätöntä puutavaraa, hakkuutähteitä, pensaiden leikkuutähteitä, olkia ja heinää, Mukkala kertoo.