Tutkimus paljastaa: Pohjois-Karjalan kunnissa asuu onnellisia ihmisiä - kaikista onnellisimmat Juuassa

Lähes yhtä onnellisia ollaan noin 4 300 asukkaan Polvijärvellä. Juuan ja Polvijärven jälkeen on pieni hyppäys alaspäin, mutta Kontiolahti, Tohmajärvi, Outokumpu ja Ilomantsi sijoittuvat jo hyvin positiivisesti Suomen asukastyytyväisyyden tasossa (63–66 pistettä).

Huonosti ei mene muillakaan Pohjois-Karjalan kunnilla. Kaikki sijoittuvat 60 pisteen tuntumaan tai hieman yli, mikä tarkoittaa tyytyväisiä ja onnellisia asukkaita. Koko Suomen keskiarvo on hieman alle 60 pistettä.

Vain Liperin (59) ja Nurmeksen (60) asukkaat ovat tyytymättömiä elämäänsä asuinkunnassaan.

– Vaikka ero Liperin ja Juuan välillä on suhteellisen suuri, ja Liperin asukastyytyväisyyden taso on alhainen, asettuu moni kunta Suomessa 60 pisteen paikkeille. Tilanne ei ole siis ainutlaatuinen Suomessa, EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen pohtii.

Laitisen mukaan erityisen hienoa on se, että 30–44-vuotiaiden tyytyväisyys on Pohjois-Karjalassa korkealla. Lähes seitsemän kymmenestä tähän ikäluokkaan kuuluvasta on tyytyväisiä. Tyytymättömin ikäluokka on 18–29-vuotiaat. Heistä hieman alle puolet on onnellisia kotikunnassaan.

Kokonaisuutena asukastyytyväisyys on kunnissa laskussa, ja näin on käynyt myös Pohjois-Karjalassa. Naiset ovat elämäänsä hieman tyytyväisempiä kuin miehet.

Haastattelututkimuksessa asukkailta kysyttiin kolmea tärkeintä syytä kunnassa asumiseen. Esiin nousivat luonto, turvallisuus ja rauhallisuus. Yhteisöllisyys nostaa turvallisuuden tunnetta. Myös peruspalvelujen läheisyys koetaan tarpeelliseksi, kunhan kulkuyhteydet suurempiin kaupunkeihin ovat toimivia.

