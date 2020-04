Koronanäytteitä aletaan ottaa drive-in-klinikalla Joensuun Kanavarannassa

Yhtiö on avannut useita hengitystieklinikoita eri puolille maata tukeakseen julkista sektoria koronaepidemian hoidossa. Joensuun klinikka toimii Kanavarannassa erillään Mehiläisen muusta toiminnasta.

Mehiläisen palvelupäällikkö Päivi Puhakka toteaa, että klinikka on entisen Hotelli Atriumin tiloissa. Rapussa ei ole muuta toimintaa kuin klinikka.

Puhakan mukaan Joensuun klinikalla on käynyt vajaat kymmenkunta asiakasta päivittäin neljän ensimmäisen päivän aikana. Klinikka on auki kaksi tuntia päivässä. Puhakka sanoo, että covid-19-näytteitä on otettu osalta potilasta.

Karjalaisen tiedossa ei ole, onko Mehiläisen Joensuussa ottamista näytteistä paljastunut tartuntoja.

Päivi Puhakka kertoo, että positiivisesta vastauksesta ilmoitetaan potilaalle sekä potilaan kotikunnan ja sairaanhoitopiirin infektiolääkärille, joka huolehtii tarvittavista jatkotoimista.

Mehiläisen koronatesti maksaa 249 euroa ja tehdään kokonaan yksityisenä toimintana.

– Testimme ei kuormita julkista sektoria, toteaa Puhakka.

Terveystalo Oyj:n koronatestit maksavat 195 euroa ja tehdään yhteistyössä THL:n kanssa. Pihlajalinna ei nettisivujensa mukaan järjestä koronatestausta Pohjois-Karjalassa.

Ensi maanantaista alkaen Mehiläisen uuden klinikan toimintaa tuetaan drive-in-koronanäytteenotolla Kanavarannan parkkipaikalla Pielisjoen rannassa.

Ensin on otettava yhteyttä Mehiläisen digiklinikkaan ja kerrottava chatissa oireensa. Jos lääkäri arvioi, että testi on syytä tehdä, hän kirjoittaa lähetteen. Tämän jälkeen asiakas ajaa Kanavarantaan ja soittaa hoitajalle, joka tulee ottamaan näytteen asiakkaan auton luo.

Näytteenoton ajaksi avataan auton ikkuna. Näyte otetaan ohuella tikulla nenästä.

Palvelupäällikkö Puhakka kertoo, että huonokuntoiset potilaat voivat edelleen asioida hengitystieklinikalla, jossa heiltä voidaan ottaa näytteet.

Osa Mehiläisen näytteistä lennätetään Etelä-Koreaan, jossa on laadukas yhteistyölaboratorio. Paluulennoilla Mehiläinen tuo suojavarusteita ja näytteenottotarvikkeita vastaanotoilleen.