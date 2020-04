Pohjois-Karjalan väestöstä lähes 40 000 ihmistä kuuluu koronan riskiryhmään

Koronan riskiryhmiin kuuluvien määrä vaihtelee alueittain ja voi vaikuttaa sairaalahoidon tarpeisin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksestä.

Pohjois-Karjalassa riskiryhmään kuuluu sairauden tai iän perusteella 27,4 prosenttia väestöstä eli noin 38 000 ihmistä. Suurin osa riskiryhmäläisistä on yli 70-vuotiaita. Sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvia on noin 8 000.

Väestöön suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään. Kaikkiaan Suomessa on riskiryhmään kuuluvia yli miljoona.

THL:n tämänhetkiseen listauksen mukaan vakavan tautitapauksen riskiä nostavat merkittävästi vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai lymfooma sekä vastustuskykyä heikentävä lääkitys.

– Nämä sairaudet koskevat vain 18–69-vuotiaita. Tämän lisäksi kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat riskiryhmään, tutkimusprofessori Tiina Laatikainen THL:sta kertoo.

Kaikkein eniten sairauden mukaan korkeassa riskiryhmässä on vakavampia sydänsairauksia sairastavia ja diabetespotilaita, joilla on diabeteksen komplikaatioita sekä potilaita, joilla on vakava keuhkosairaus.