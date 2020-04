Siun sote koronasta: Varmistetut tartunnat saatu matkoilta yhtä lukuun ottamatta

Pohjois-Karjalassa koronatartunta on nyt todettu 14 potilaalla, tiedotti Siun sote perjantaina.

Siun soten mukaan tartuntaketjut on kyetty selvittämään yhtä tapausta lukuun ottamatta.

Järjestyksessään kymmenennen tartunnan alkuperä jäi epäselväksi. Siun soten mukaan tässäkin tapauksessa potilaan altistamat henkilöt kyettiin jäljittämään ja heihin oltiin yhteydessä. Tartunnasta tiedotettiin viime sunnuntaina, jolloin Siun sote ilmoitti, että korona leviää nyt väestötasolla.

Siun soten mukaan kaikki muut 13 tartuntaa on saatu matkoilta joko muualta Suomesta tai ulkomailta. Maakunnan ensimmäinen tartunta varmistettiin 10. maaliskuuta. Tartunta saatiin mitä todennäköisimmin Italiasta.

Siun sote korostaa, että varovaisuuteen on syytä. Eräs peruste on se, että lieväoireiset voivat levittää tartuntaa tietämättään. Monet sairastavat koronan lievin oirein.

- Varmistetut tartuntatapaukset eivät kerro kokonaisuutta. Näytteet otetaan vain tietyt kriteerit täyttäviltä.

Kun tartunta todetaan, potilaan elämästä kysellään kattavasti, jotta saataisiin selville, kuka on altistunut. Potilaalta kysellään, kenen kanssa hän on ollut tekemisissä, missä hän on ollut ja niin edelleen. Siun soten mukaan voidaan esimerkiksi kysyä, oletko osallistunut ryhmäliikuntaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi torstaina Ilta-Sanomille, että kaikki sairaanhoitopiirit eivät ole tehneet niin paljon koronatestejä kuin olisivat voineet.

Siun Soten viestinnästä vakuutetaan, että he ovat tehneet testejä niin paljon kuin ovat voineet.

Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa paljastettiin tiistaina, että korona leviää myös pienillä paikkakunnilla. Muistiossa luki, että Joensuussa on havaittu useita koronatapauksia. Lisäksi oli kuusi todettua tapausta "neljän kunnan alueella" Pohjois-Karjalassa, TEM kertoi.

Esimerkiksi sitä terveysviranomaiset eivät kerro, onko kukaan kuollut koronaan Pohjois-Karjalassa. THL:n mukaan niin sanotulla KYSin erva-alueella on kuollut viisi henkeä. Muuhun maahan ja tartuntojen määrään suhteutettuna luku on korkea.

KYSin erva-alueella teholla on seitsemän ja osastohoidossa kahdeksan potilasta. Suomessa teholla on THL:n mukaan 72 koronapotilasta ja osastohoidossa 108. Kuolleita on 20.