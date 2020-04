Joensuun liikuntajohtaja muistuttaa turvaväleistä: "Jos liikuntakentillä toimitaan väärin, olemme valmiita reagoimaan"

Joensuun kaupunki on muistuttanut, että koronaviruksen takia ulkoliikuntapaikoilla on noudatettava viranomaisten ohjeita. Kaupungin liikuntatoimi ohjeistaa muun muassa pitämään 1–2 metrin suojaetäisyyden muihin ja harjoittelemaan ryhmänä vain oman perheen kanssa.

Kaupunki ei jaa tällä hetkellä urheiluseuroille vuoroja kentille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kentillä on ohjeistuksien mukaista vapaata käyttöä. Jos kentillä toimitaan väärin tai saamme uusia valtakunnallisia ohjeita, niin olemme valmiita reagoimaan tilanteeseen, Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen toteaa.

Heinonen toivoo jokaisen huomioivan turvavälit ja hygienia-asiat sekä toimivan vastuullisesti. Kokoontumisia pitää välttää.

– Ulkoliikuntapaikat eivät ole mitään hengauspaikkoja kavereiden kanssa. Luotamme, että ihmiset ymmärtävät, mitä ohjeilla haetaan.

Joensuun kaupungin liikuntatoimeen kohdistuu tänä vuonna säästötoimia 226 000 euron edestä. Koronavirus sulki liikuntapaikkoja, mikä toi osaltaan säästöjä liikuntatoimelle.

– Säästöjä tulee henkilöstökuluissa, kun väki on palkankeskeytyksessä sekä lomilla ja saldovapailla, mikä tarkoittaa vähemmän sijaisia. Vaikka menetämme vuorotuloja, niin säästämme kuluissa. Jää on esimerkiksi vain yhdessä jäähallien kaukalossa, ja altaat on tyhjennetty uimahalleista, joissa on nyt vuosihuollot.

Heinosen mukaan urheilupaikkojen remontit kuten kesäkuussa alkava keskuskentän peruskorjaus toteutetaan normaalisti. Uuden Mehtimäkihallin rakentaminen on alkamassa huhtikuun aikana.