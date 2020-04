Lieksan kaupunki ja Lieksan Kehitys Oy ovat valmistautuneet yksinyrittäjätuen myöntämiseen

– Tämän hetken tiedon mukaan tuen suuruus tulee olemaan kaksituhatta euroa per yritys, ja tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia viime vuoden lopun jälkeen.

– Tuki on harkinnanvarainen, ja sitä voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Tiedotteen mukaan Lieksan kaupunki ja Lieksan Kehitys Oy LieKe ovat tehneet valmisteluja yksinyrittäjien tuen myöntämistä varten.

– Lieksan kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, että tämä kunnan yleiseen toimialaan liittyvä tehtävä otetaan kunnan hoidettavaksi, ja päätökset tehdään elinvoiman palvelualueella, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen toteaa.

– Otamme käyttöön sähköisen lomakepohjan tuen hakemista varten, LieKen toimitusjohtaja Heikki Rusanen kertoo.

– Odotamme parhaillaan valtion ohjeistusta ja sisältöjä tukien osalta, samoin kuin lisätietoja esimerkiksi Lieksaan tulevan rahoituksen suuruudesta, Määttänen lisää.