Siun sote lopettaa päivittäiset koronaraportit - THL:n alueellisissa tiedoissa on useiden vuorokausien viive, mutta paikkatiedot ovat tarkempia

Siun sote lopettaa päivittäiset koronaraportit ja siirtyy kertomaan alueellisesta koronatilanteesta THL:n verkkosivujen kautta.

Sairaanhoitopiiri kertoo raportoivansa vastaisuudessa kokonaan THL:n kautta, sillä valtakunnallinen tilannekatsaus kertoo aiempaa tarkempaa tietoa.

Tähän asti Siun sote on kertonut varmistettujen koronatartuntojen määrän kerran päivässä nettisivuillaan.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on todettu 15 koronatartuntaa. Tartunnat on todettu alueen asukkailla.

Uusin tartunta todettiin lauantaina 4. huhtikuuta, ja edellisestä 14. tartunnasta kerrottiin 3. huhtikuuta.

THL:n tilannepalvelu kertoi 13 tartunnasta vielä keskiviikkona ja 14 tartunnasta eilen torstaina.

Näiden raportointien perusteella THL:n alueellisen tilannekatsauksen tietoviive olisi noin viisi vuorokautta.

Päätöksellään Siun sote lopettaa koronatiedotuksen pääsiäisen alla rauhallisessa tilanteessa.

– Tilanne on pysynyt alueellamme varsin rauhallisena, mutta muun Suomen esimerkit osoittavat, että tartuntatilanne voi muuttua hyvin nopeastikin. Loma-ajat, kuten tuleva pääsiäinen, ovat otollista aikaa viruksen leviämiselle. Toivomme, että ihmiset edelleen malttaisivat välttää matkustelua ja ylimääräistä liikkumista, toteaa Siun soten johtajaylilääkäri, sairaalapalveluiden päällikkö Jarmo Kukkonen.

Kukkonen kertoo tiedotteessa, että tarkempaa tietoa yksittäisistä tartuntatapauksista voidaan antaa, jos tiedolla on laajempaa merkitystä tai on tarpeen antaa toimintaohjeita tietyn alueen asukkaille.

Siun sote toteaa, että tartuntaketjujen ja altistuneiden kartoittamisessa on onnistuttu toistaiseksi hyvin. Edelleen vain yhden maakunnassa todetun tartunnan alkuperä on tuntematon.

Siun sote kertoi viime viikolla, että siihen mennessä varmistuneista 13 tartunnasta mitä ilmeisemmin 12 oli saatu matkoilta ulkomailta ja muualta maasta.

Pohjois-Karjalassa on todettu vähiten tartuntoja suhteessa asukaslukuun. THL raportoi eilen 8,5 tartunnasta 100 000 asukasta kohti, kun todellinen luku oli 9,1 ja matalin Suomessa. Myös muiden maakuntien tilannetiedossa on viivettä.

THL kertoo tartunnoista kunnittain, jos tartuntoja on vähintään viisi. Kuntaraportointi tukee havaintoja viiveestä. Aloittaessaan kuntaraportoinnin THL kertoi maakunnan 13 tartunnasta eikä raportoinut erikseen tartunnoista Joensuussa.

Kuntaraportoinnin toisena päivänä THL kertoi 5 tartunnasta Joensuussa ja seuraavana päivänä 6 tartunnasta Joensuussa. Maakunnallisten tartuntojen määräksi se kertoi siinä vaiheessa yhä 13.

Kertaalleen THL on raportoinut viidestä uudesta tartunnasta Pohjois-Karjalassa, kun uusien tartuntojen todellinen lukumäärä oli Siun soten mukaan nolla kappaletta.

Inhimillisen virheen seurauksena väärään sarakkeeseen päätynyt tartuntaluku oikaistiin julkisuudessa Siun soten koronatiedotuksen ansiosta. THL:llä on erittäin paljon raportoitavaa.

THL:n tilannetiedon mukaan Pohjois-Karjalassa on tehty 610 koronatestiä. Suhteessa asukaslukuun vähemmän testejä on tehty kuudessa ja enemmän 14 sairaanhoitopiirissä Ahvenanmaa mukaan luettuna.

Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla testejä on tehty huomattavan vähän, sillä suhteessa asukaslukuun Uudellamaalla testejä on tehty lähes viisinkertaisesti. Toiseksi eniten on testattu Pirkanmaalla.

THL on jo karsinut uuden karttasivustonsa raportointia. Se ei enää suoraan kerro positiivisten testien prosenttiosuuksia maakunnittain, kuten teki vielä viime viikolla.

Viime viikolla THL kertoi, että Keski-Suomessa peräti 13,5 prosenttia testeistä oli positiivisia, kun Pohjois-Karjalassa osuus oli 3 prosenttia ja matalin koko maassa. Kainuussa positiivisten testien osuus oli lähes yhtä korkea kuin Uudellamaalla.

THL:n sivusto kertoo sairastuneiden valtakunnallisen ikäjakauman. Alueellisia tietoja ei julkisteta. Lisäksi THL kertoo sairaalahoidossa olevien ja vainajien määrät erityisvastuualueittain. Suomessa on viisi erva-aluetta.

Viranomaistiedoista käy ilmi, että KYSin alueella koronaan on kuollut 13 ihmistä. Oulun yliopistollisen sairaalan alueella luku on yksi, Tampereella yksi ja TYKSin alueella kaksi.

Tarkempia alueellisia tietoja ei kerrota. Menettelyä perustellaan yksityisyydensuojalla.

THL:n tilannekatsaus ja koronakartta täällä.

