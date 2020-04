Lieksassa pääsiäisherkkua valmistuu yli 30 000 purkillista päivässä - tehtaalla painetaan pitkää päivää

Yhteen rahkakiloon menee yli viisi litraa maitoa. Siitä alkaa perinteisen pääsiäisherkun, pashan, teko. Kyse on yli vuorokauden mittaisesta prosessista. Työvaiheita on parikymmentä.

Juttu julkaistiin Karjalaisessa ensimmäisen kerran 7.4.2019.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aamukuudelta alkanut valmistus on yhdeltätoista vaiheessa, jossa sekoittimet hämmentävät sulaa voita ja munia rahkan joukkoon. Elintarviketyöntekijä Marko Viili ruiskuttaa 10 000 litran vetoiseen tankkiin tilamaitoa.

Rakenne ja säilyvyys edellyttävät tarkkuutta.

– Seuraavaksi lähdetään nostamaan lämpötilaa. Sen pitää olla 75 astetta, ja pysyä siinä lukemassa kymmenen minuuttia, Viili selvittää.

Seurasimme pashan valmistusta Lieksan Laatuherkkujen tehtaalla. Kaikki neljä videota on nähtävissä tämän jutun yhteydessä.

Pääsiäisen alla vuonna 2018 kaupparyhmä SOK selvitti omiin myyntimääriinsä perustuen toisen pääsiäisen jälkiruoan, mämmin, menekkiä. Tilastoista kävi ilmi, että mämmi maistuu koko maassa parhaiten Kiteellä.

Jos Kitee on Suomen mämmikaupunki, voinee Lieksaa sanoa pashan pääkaupungiksi.

Lieksan Laatuherkuilla painetaan pashan takia pitkää viikkoa. Yritys valmistaa lisäksi muun muassa riisipuuroa, juuressoseita ja maustevoita, mutta pääsiäisen kynnyksellä pasha on selvä päätuote.

Valmistus alkoi tehtaalla tammikuussa, ja pashaa tehdään 4–5 kertaa viikossa, myös lauantaisin. Henkilöstömäärä on normaalisti 12, mutta pääsiäisen alla työntekijöiden määrä nousee 14:ään, sanoo toimitusjohtaja Teijo Lyytinen.

Päivässä valmistuu 30 000–40 000 purkillista riippuen maitomäärästä. Isojen keskusliikkeiden kautta lieksalaista pashaa päätyy eri puolille maata.

– Voi sanoa, että Hangosta Nuorgamiin saakka, Lyytinen sanoo.

Pashan valmistuksen historiasta Teijo Lyytisen on kysyttävä isältään, entiseltä Lieksan meijerin tehtaanjohtajalta Matti Lyytiseltä. Lyytinen kertoo, että ensimmäiset pashaerät valmistuivat silloisissa Valion meijerin tiloissa vuonna 1972.

Kokkelipiimän teosta jäi rahkaa, josta tehtiin Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle tilauksesta erä perinteistä, pyramidin muotoista pashaa. Purkkeihin ja edelleen myytäväksi pashaa alettiin laittaa 40 vuotta sitten vuonna 1979.

Valio valmisti pashaa välillä Joensuussa, mutta valmistusongelmien takia tuotanto päätettiin palauttaa Lieksaan. Vuonna 1994 entisiin meijerin tiloihin perustettu Lieksan Laatuherkut otti valmistuksen omalle merkilleen 1990-luvun loppupuolella. Nykyään yritys valmistaa perinteisen pashan lisäksi valkosuklaalla maustettua, samppanjanmakuista pashaa.

Pashan teossa yritys on markkinajohtaja, mutta kilpailu on kuitenkin viime vuosina koventunut. Pashaa valmistaa toinenkin kotimainen yritys, minkä lisäksi markkinoille on tullut kaksikin virolaista valmistajaa.

– Hintapaine on lisääntynyt. Kustannukset ovat reilussa kymmenessä vuodessa nousseet 20 prosenttia, mutta hinnat ovat pysyneet samana. Sitä on paikattava volyymin kasvulla.

Vuonna 2018 yritys teki yli miljoonan euron investoinnit automaatiolinjaan ja uuteen valmistustankkiin.

Pashan kulutuksesta ei ole erikseen saatavilla tilastotietoa, mutta yleisesti ottaen proteiinipitoiset, rahkapohjaiset tuotteet ovat kasvattaneet suosiotaan.

Lieksan Laatuherkut on tekemässä selvitystä Ruotsin markkinoista. Tulokset näyttävät Lyytisen mukaan lupaavilta, mutta markkinoiden laajentaminen vaatisi tuotantokapasiteettia, aikaa ja rahaa.

Entäpä vienti pashan syntysijoille Venäjälle?

– Selvitykset on tehty. Totesimme, että Venäjän markkinat ovat liian iso riski ilman pakotteitakin, Lyytinen sanoo.

Alla lisää kuvia Lieksan Laatuherkkujen tehtaalta:

Päivän tulos on 32 000 kappaletta 90 gramman purkillista pashaa. Vielä tässä vaiheessa pasha on löysää kuin kakkutaikina, sillä gelatiini alkaa toimia viileässä. Tuotantopäällikkö Terttu Gröhn tarkastelee lopputuotetta.

Valmis pasha päätyy kylmävarastosta kauppohin ympäri maata.

Pashaa pakataan tehtaalla iltakymmeneen asti. Työvuorossa Kirsi Ikonen.

Elintarviketyöntekijä Marko Viili lisää rahkamassaan tilamaitoa.