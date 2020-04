Siun soten mukaan viimeisimpien tartuntojen joukosta kaksi on todettu Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijöillä.



– Sairastuneet ovat eristyksessä kotona. Lisäksi neljä pelastuslaitoksen työntekijää sekä kaksi potilasta on asetettu karanteeniin mahdollisen koronavirukselle altistumisen takia. Tartuntojen alkuperä on selvitetty, kaikki altistuneet kartoitettu ja heihin on oltu suoraan yhteyksissä.

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi kertoo, että pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen tilanne ei vaikuta. Korvaavaa henkilökuntaa on saatu normaalin sijaiskäytännön mukaisesti.

– Asiakasturvallisuus on varmistettu kartoittamalla kaikki sairastuneiden henkilöiden potilaskontaktit sekä puhdistamalla tilat ja laitteet asianmukaisesti.