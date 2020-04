Kouluruokailukin hoidetaan nyt valtaosin etänä - tältä näyttävät Pohjois-Karjalan koululaisten kotiin saamat ruoka-annokset

Kouluruokailu on siirtynyt ruokaloista pääosin koteihin, kun enemmistö peruskoululaisista opiskelee kotona.

Pohjois-Karjalan kunnissa on vaihtelevia käytäntöjä siinä, miten kouluruokailu on järjestetty niille oppilaille, jotka eivät käy lähiopetuksessa koululla.

Lähiopetusta saavat tarvittaessa yhä 1.-3.-luokkalaiset.

Osassa kunnista paikan päällä tapahtuvat kouluruokailut ovat avoimia myös etäoppilaille, ja jotkut kunnat myöntävät perheille maksusitoumuksia tai lahjakortteja ruokaostoksiin.

Joissakin kunnissa oppilaat saavat viikoittain tai useamman kerran viikossa mukaansa ruokakassin kotilounasta varten.

Pyysimme Pohjois-Karjalan kuntia lähettämään kuvia näiden ruokakassien sisällöstä.

Katso alta, miltä kotona syötävä kouluruoka näyttää eri puolilla maakuntaa.

Joensuu:

Joensuussa kouluruokakassit ovat jaossa keskiviikkoisin. Tällaiset ruuat kassissa oli viime viikolla - tarjolla oli jauhelihakeittoa, jauhelihapihvejä, spagetti-bolognesea, porkkanasosekeittoa, broileripastaa ja kebabkiusausta. Lisäksi kassissa oli kurkku ja sämpylöitä. Ruokakassissa on aina einesruoka-annokset viideksi päiväksi ja lisäksi vihanneksia sekä näkkileipää tai leipäpussi. Kalaruokaa kassit eivät sisällä. Erikoisruokavalioita varten ruuat valmistetaan itse, ja niitä on jaossa kolmesti viikossa, koska ruuat eivät säily yhtä pitkään kuin einesruoka-annokset.

Kontiolahti:

Kontiolahdella huoltajat voivat käydä hakemassa valmiita aterioita kotona oleville koululaisille. Tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin listalla on broileripastaa, mangoista kalkkunakastiketta ja jauheliha- tai nakkikeittoa sekä tuorepala.

Polvijärvi:

Polvijärvellä kouluruokaa jaetaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Tämänsisältöinen ruokakassi oli jaossa viime viikolla. Kassissa oli kaksi omavalmistettua ateriaa, jotka olivat tällä kertaa makaronilaatikkoa, juuressosekeitto, jauhelihalasagnea, nakkistroganoff perunamuusilla, kinkkukiusausta, näkkileipää, sulatejuustoa, kirsikkatomaattirasia, kurkkua, porkkanoita (lähituote), mandariini ja omena. Seuraava jakelu on Polvijärvellä 29. huhtikuuta, ja ruokakassissa panostetaan erityisesti lähiruokaan.

Liperi:

Liperissä koululaisten vanhemmat voivat tilata noudettavaksi kerralla yhdestä kolmeen ruoka-annosta. Viime perjantaina Jyrin koulun ruokalassa valmistui tällainen annos lohikiusausta ja porkkanaraastetta. Annokseen kuului myös ruisleipää.

Kitee:

Kiteellä kouluruokaa on haettavissa tästä viikosta lähtien tiistaisin ja torstaisin. Tiistaisin jaetaan annokset keskiviikolle ja torstaille, torstaisin perjantaille, maanantaille ja tiistaille. Vielä viime viikolla jakelu oli perjantaina. Tuolloin kassissa oli annokset palapaistia ja perunamuusia sekä lasagnea. Lisäksi kassissa oli kiteeläistä kurkkua, leipää ja banaania. Etäkoululaisten ruokakassi jaetaan ennakkotilausten mukaan esikoululaisille, peruskoululaisille ja lukiolaisille.

Nurmes:

Nurmeksessa kouluruoka-annoksia on jaossa maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tänä maanantaina kassissa oli kaali-jauhelihapataa ja porkkanaa sekä nakkikeittoa ja banaani. Kerran viikossa jaossa on myös ruisleipää.

Ilomantsi:

Ilomantsissa kouluruokaa on jaossa etäoppilaille päivittäin. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi saada maksusitoumuksen kauppaan lounaan hankkimista varten. Viime perjantaina jaossa oli annos jauhelihakastiketta, pastaa, lämpimiä kasviksia ja punajuurta. Aiemmin viikolla ruokalistalla oli broileririsottoa ja persikkarahkaa, uunimakkaraa, perunasosetta ja lämpimiä kasviksia sekä lohikeittoa, sämpylä ja suolakurkkua.

Tohmajärvi:

Tohmajärvellä ennalta tilatut kouluruoka-annokset noudetaan päivittäin jakelupisteeltä. Ruoka on valmistettu keskuskeittiöllä ja jäähdytetty nopeasti. Viime perjantaina jaossa oli tämä jauhelihapihvejä, pastaa, kastiketta ja salaattia sisältänyt annos. Samalla viikolla aiempina päivinä jaossa oli lihamureketta ja kermaperunoita, pastapataa pekonilla sekä kanaviillokkia ja riisiä. Annokseen sisältyy päivittäin myös salaatti ja näkkileipää sekä levitettä.

Juuka:

Juuassa jaetaan kerran viikossa ruokakassi perheille, jotka ovat sen ilmoittaneet tarvitsevansa. Kassin sisältö vaihtelee, ja siellä on esimerkiksi kuivatuotteita, maitoa, lihatuotteita, vihanneksia ja hedelmiä sekä leipää, näkkileipää tai hapankorppuja. Perheet hakevat kassit ennalta sovitusta paikasta. Maitoa kassissa on yksi litra oppilasta kohden viikossa, ja myös muiden tuotteiden määrä riippuu siitä, montako koululaista perheessä on.

Muissa Pohjois-Karjalan kunnissa kouluruokailu on järjestetty tällä hetkellä muulla tavalla kuin ruokakasseilla tai noudettavilla kouluruoka-annoksilla.

Outokummussa on pääsiäisestä lähtien ollut käytössä maksusitoumus, jolla huoltajat voivat käydä ostamassa kaupasta koululaiselle lounasruokaa kolmella eurolla päivässä. Muutama etäopetuksessa oleva oppilas on käynyt syömässä lounasta koululla. Lisäksi jonkin verran koululaisille on jaettu myös eväspusseja lounasta varten.

Lieksassa koululaisten perheet saavat lahjakortin kouluruuan hankintaan. Rääkkylässä etäopetuksessa olevat ovat voineet käydä koululla syömässä, mutta kunnassa on valmisteilla myös ruokakassipalvelu.