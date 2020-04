Siun sote lisää tällä viikolla merkittävästi koronavirustestausta - näytteitä voi ottaa jatkossa useilla terveysasemilla ympäri Pohjois-Karjalaa

Lisää aiheesta: Ei uusia tapauksia tietoon – THL: Pohjois-Karjalassa 22 varmistettua koronavirustartuntaa

Viime viikon lopulla julkaistujen valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti koronavirusnäytteitä otetaan yhä useammalta lievästi oireilevalta henkilöltä. Käytännön järjestelyt testausten lisäämiseen saadaan valmiiksi tällä viikolla, kuntayhtymä tiedottaa.

Näytteitä otetaan henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla lääkärin arvion perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

Taudin oireita ovat tämänhetkisen tiedon mukaan muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus. Tautiin voi liittyä myös lihaskipuja, väsymystä, nuhaa, pahoinvointia ja ripulia.

Oireettomia henkilöitä ei edelleenkään julkisessa terveydenhuollossa testata koronaviruksen varalta.

Näytteenottotarvikkeiden kuten nenänielunäytetikkujen saatavuudessa on edelleen jonkin verran vaikeuksia, joten välttämättä lievästi oireilevia ei testata heti saman päivän aikana.

– Terveysasemille tai Päivystysapuun soittavien on henkisesti syytä varautua siihen, että kiireettömässä tapauksessa näytteitä ei välttämättä oteta samana päivänä ja etenkin viikonloppuisin näytteenotto voi tapahtua vasta arkena, kertoo Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns.

Näytteenoton laajentamisella tavoitellaan ensisijaisesti parempaa valtakunnallista tilannekuvaa taudin esiintyvyydestä, sillä koronavirukseen ei ole vielä lääkettä eikä rokotetta.

Tähän saakka Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella koronanäytteiden ottaminen on ollut keskitetty keskussairaalalle Joensuuhun. Lisäksi ensihoito on ollut mukana näytteenotossa Joensuun lähialueilla sekä maakunnan pohjoisosissa.

Näytteenottomahdollisuus tulee alkaneen viikon aikana myös niille terveysasemille, joissa toimii infektiovastaanotto. Näitä terveysasemia ovat Joensuussa Siilainen sekä Ilomantsin, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen ja Outokummun terveysasemat.

– Kaikkien terveysasemille ja päivystykseen tulevien pitää soittaa ennen saapumistaan. Näytteenottoon ei voi hakeutua vain tulemalla paikan päälle. Ensin puhelu, aina!, painottaa Sieberns.

Näytteenottomahdollisuuksia laajennetaan myös terveyskeskussairaaloissa eli terveysasemien vuodeosastoilla sekä ensihoidon avulla asumispalveluissa ja kotihoidossa.

Verkossa toimivassa Omaolo-palvelussa jokainen voi itse arvioida, sopivatko omat oireet koronavirustartuntaan. Maaliskuun loppupuolella julkaistun koronavirus-oirearvion on tähän mennessä tehnyt vajaa 5000 pohjoiskarjalaista.

Omaolon oirearviota on päivitetty vastaamaan uusinta tietoa koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Omaolo antaa myös suoran sähköisen yhteydenottomahdollisuuden terveydenhuoltoon, jos kriteerit täyttyvät. Koronavirustestauksen tarpeen arvioi kuitenkin aina terveydenhuollon ammattilainen tarkentavan keskustelun perusteella.

Jos ei halua tai voi käyttää nettiä, on koronavirustartuntaa epäilevien ohjeena soittaa joko omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117. Puhelinpalveluihin on lisätty resursseja, ja tällä hetkellä niin terveysasemilla kuin päivystyksessäkin on varsin hyvä tilanne niiden suhteen.