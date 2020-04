9-viikkoisesta suomenajokoirasta Viivistä kasvaa Arttu Ronkaisen, 23, ja Elisa Muhosen, 24, metsästyskaveri Joensuussa - koiranpentuja kysytään nyt poikkeuksellisen paljon

Viivi ei ole ehtinyt tehdä juuri tuhojaan, mutta puunkantoteline ja sohvan kulma vähän kiinnostavat.

Yhdeksän viikon ikäinen suomenajokoira Viivi käy nuuhkaisemassa rauhallisesti tulijan kättä ja heiluttaa häntäänsä.

Päiväuniltaan raukeasti heräilevä koiranpentu ei oikein jaksa innostua palloleikeistä, jotka kuuluvat enemmänkin "iltaralliin".

Mutta hienosti Viivi jo nousee sijoiltaan, istuu ja antaa tassuja molemmin puolin, kun omistaja Elisa Muhonen, 24, pyytää.

– Viivi on jo melkein sisäsiisti. Menee oven taakse seisomaan, kun haluaa ulos.

Suomenajokoira Viivistä kasvaa metsästyskaveri Elisa Muhosella ja Arttu Ronkaiselle. 9-viikkoinen koiranpentu on jo ehtinyt oppia talon tavoille.

Viivi muutti Muhosen ja hänen poikaystävänsä Arttu Ronkaisen kotiin Joensuun Vehkalahdelle noin kahdeksanviikkoisena, eli yhteistä elämää on takana vasta runsas viikko.

Koira on sopeutunut nopeasti, ja ruoka maistuu hyvin. Tuhojakaan ei ole tehty, mitä nyt vähän puunkantotelinettä on järsitty.

– Hienosti on mennyt. Öisin olemme yrittäneet pitää Viiviä kodinhoitohuoneessa, mutta se ulvoo ja uikuttaa niin paljon, että olemme ottaneet sen makuuhuoneeseen nukkumaan. Siellä se nukkuu omassa sängyssään rauhallisesti. Vähitellen Viiviä täytyy totuttaa olemaan enemmän myös yksin.

Pariskunta oli miettinyt koiranhankintaa jo pitkään, mutta kerrostaloon sitä ei haluttu ottaa. Kun Ronkainen osti rivitaloasunnon Vehkalahdelta, jonne myös Muhonen muutti, koirallekin tuli tilaa.

Muhosen lapsuudenperheessä on ollut mäyräkoiria, Ronkaisen suomenajokoiria. Kun tammikuussa tuli tieto, että Ronkaisen vanhempien narttukoira on kantava, päätös oli selvä. Vehkalahdelle muuttaisi suomenajokoira.

– Pentuja syntyi yhdeksän, joista kaksi oli narttuja. Toinen narttu lähti Sveitsiin asti.

Viivin kaveriksi saatetaan hankkia joskus toinen koira.

Suomenajokoira on oikeassa perheessä, sillä Ronkainen harrastaa metsästystä ja Muhonen pohtii metsästäjätutkinnon suorittamista ensi kesänä.

– Viivi pääsee sitten ainakin jänisten perässä juoksemaan. Olemme jo totuttaneet sitä vähän metsään.

Korona-aika ei vaikuttanut Muhosen ja Ronkaisen koiranhankintaan, vaan koira olisi hankittu joka tapauksessa.

– Nyt on kyllä hyvin aikaa olla Viivin kanssa kotona, etänä terveydenhoitajan opintoja suorittava Muhonen pohtii.

Alla vielä pari videota Viivin leikeistä. Juttu jatkuu videoiden alapuolella.

Koiranpentujen kysyntä nyt korkealla

Korona ja ihmisten kotona olo on antanut vauhtia koiranpentujen kysynnälle tänä keväänä. Sama ilmiö koettiin 1990-luvun alun lama-aikana, jolloin Suomen Kennelliitto teki rekisteröintiennätyksiä.

– Vaikka ihmisillä oli vähemmän rahaa käytössään, jostakin he vaan kaivoivat rahat koiranpentuun. Nyt ehkä ajatellaan, että kun on aikaa olla kotona, niin pentu olisi kiva saada, Suomen Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen kertoo.

Laitinen ei kuitenkaan suosittele hankkimaan koiraa lyhyellä harkinta-ajalla.

– Koira voi elää jopa 20-vuotiaaksi, ja omistajan on sitouduttava elämään koiran kanssa koko tämä aika.

Katriina Toivasen perheeseen on muuttanut nyt 17-viikkoinen kääpiövillakoira Aapo.

Laitisen mukaan pentuja ja emää kannattaa myös käydä katsomassa etukäteen – vaikka sitten videon välityksellä.

Pääsääntöisesti koirahankinnat sujuvat Laitisen mukaan hyvin, ja erityisesti tänä keväänä pentukoiralla on kotona kavereita.

– Ja onhan koirasta seuraa, kun ollaan kotona. Etenkin moni yksinäinen voi saada koirasta tärkeän kaverin.

Koiranpennut ovat luovutusiässä 7–8 viikon ikäisinä. Tänä keväänä luovutusajat saattoivat venyä Uudenmaan eristyksen takia muutamia viikkoja.

– Isoja ongelmia ei ehtinyt syntyä. Jos kasvattaja olisi joutunut pitämään 10 pennun pentuetta kuukausitolkulla, ongelmat olisivat kasvaneet, Laitinen sanoo. Lumi (takana) ja Pyry ovat sekarotuisia. Molemmista koirista löytyy malamuttirotua. Lumi (8 kk) tuli perheeseen eläinsuojeluyhdistyksen kautta, Pyry (5 kk) Uudeltamaalta. Kuva: Gerli Plink

Viime vuonna Suomen Kennelliitto rekisteröi yli 45 000 koiraa. Suomen suosituin koirarotu on ollut jo vuosia labradorinnoutaja, mutta pienet koirat ovat kasvattaneet suosiotaan etenkin kaupungeissa. Jackrussellinterrieri on pienistä koirista suosituin.

– Pikkukoiria on helppo ja näppärä kuljettaa mukana, ja ne mahtuvat pieniin asuntoihin. Turkin hoidon vaativuus määrittää paljon rodun valintaa, Laitinen kertoo.

Koiran taustojen selvittäminen on Laitisen mukaan ensiarvoisen tärkeää, sillä hämärää koirakauppaa tehdään paljon.

– Selvitetään, mistä koira on tullut ja onko se oikeasti suomalainen. Valitettavasti Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Keski-Euroopasta myydään kovalla hinnalla koiria, joiden tausta ei ole se, mitä sanotaan.

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin kennelneuvoja, suomenlapinkoiria ja lapinporokoiria Ahvenisella kasvattava Tarja Lackman neuvoo pohtimaan tarkkaan itselle sopivaa rotua.

– Esimerkiksi nämä minun koirani eivät sovi joka kotiin, koska ne ovat hyvin liikkuvaisia ja tarvitsevat myös aivojumppaa. Mielikuvaa rodusta ei kannata muodostaa söpöyden tai jonkin julkkiskoiran, kuten suomenlapinkoira Äijän, käytöksen perusteella.

Lackmanin mukaan koirien kysyntä vilkastuu aina keväisin, mutta tänä keväänä kysyntää on ollut harvinaisen paljon. Hänen koirillaan on pentuja toiveissa vasta loppuvuodesta. Silti kyselijöitä riittää viikoittain.

– Tuttava, jonka koira saa pentuja, saa kymmeniä kyselyjä päivässä. Monen mielestä koira pitäisi saada nyt heti. Itse odotin nyt neljän kuukauden ikäistä koiraani yli vuoden, koska halusin sen hyvältä kasvattajalta.

Lackman tietää, että koiramarkkinoilla liikkuu näinä aikoina myös pikavoittojen tavoittelijoita.

– Monelle kasvattajalle voi tulla vauhtisokeus. Ei harkita niin tarkkaan yhdistelmiä.

12-viikkoinen labradorinnoutaja Varjo on osoittautunut fiksuksi pieneksi mieheksi, jonka kanssa on ilo puuhailla. Varjon huoltojoukkoihin kuuluu kaksi yliopisto-opiskelijaa, ja Varjosta koulutetaan monipuolista harrastuskoiraa. Perheessä on jo 6-vuotias labradorinnoutaja Huima, joka Varjon eno, eli rotu on tuttu. Kuva: Kreeta Holopainen

Suosittuja havannankoiria Ylämyllyllä kasvattava Anne Vänskä kertoo, ettei ole ikinä kokenut vastaavaa pentukysyntää.

– Havannankoirien kasvattajien Facebook-ryhmässä moni kertoo hukkuvansa kyselyihin. Itsellekin näitä kyselyitä tulee kiitettävästi.

Vänskällä on toiveissa kaksi pentuetta loppukesälle, mutta hän ei ota varauksia vastaan.

– Kerään nice to know -listaa, johon kirjaan toiveita ylös. Kun pennut syntyvät ja kehittyvät, alan pohtia, haluanko kenties itse yhden vai annanko jonkun sijoitukseen.

Vänskän mukaan monet odottavat toivomaansa koiraa jopa vuoden.

– Itse näkisin, ettei koiran hankinta katso aikaa, sillä sitoumus on pitkä. Nyt ollaan paljon kotona, mutta koiran kanssa pitää olla myös sitten, kun normaali arki joskus koittaa.

Satoja eri koirarotuja

Suomessa on arviolta noin 700 000 koiraa.

Kennelliiton rekistereissä on noin kolme neljästä Suomen koirasta.

Vuosittain Kennelliitto rekisteröi noin 50 000 koiraa.

Koirarotuja on Suomessa yli 300.

Suomen suosituimpia koirarotuja ovat labradorinnoutaja, jämtlanninpystykorva, saksanpaimenkoira, kultainennoutaja, suomenlapinkoira, shetlanninlammaskoira, suomenajokoira ja jackrussellinterrieri.

Lähde: Kennelliitto