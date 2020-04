Siun sote vetoaa: Älä jätä kiireettömiä asioita hoitamatta koronavirusepidemian vuoksi - etänä hoituu yhä useampi asia

- Siun sotessa on saavutettu hyvä epidemiavalmius ja kiireettömätkin asiat hoituvat. Vaikka muutoksia toiminnassa on, ovat useimmat palvelut tarjolla kuten ennenkin, mutta osin uusilla tavoilla, Siun sote tiedottaa.

Terveysasemilla yhä useampi asia hoituu puhelimitse ilman, että paikalle tarvitsee edes saapua. Puhelimitse voidaan uusia reseptejä, tehdä lähetteitä tutkimuksiin, kirjoittaa joitakin lääkärinlausuntoja, antaa kotihoito-ohjeita erilaisten vaivojen hoitoon, seurata paranemista ja poissulkea vakavampia sairauksia. Myös pitkäaikaissairauksien seuranta ja ohjaus, kuten elintapaohjauksen antaminen tai lääkityksen arvioiminen, onnistuvat puhelimessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Esimerkiksi pitkäaikaissairauden kontrollikäyntejä ei kannata jättää välistä, vaan mieluummin soittaa, voisiko asian hoitaa puhelimitse. Kokemuksen mukaan jopa 80–90 prosentissa tapauksista asian hoito onnistuu täysin etänä, kertoo Siun soten Kiteen ja Tohmajärven terveysasemien vs. ylilääkäri Juho Kähäri.

Siun soten terveysasemien puhelinpalveluihin on koronaepidemian myötä siirretty lisää henkilöstöä, mutta taustalla on myös toimintavan muutos. Asian hoito alkaa heti puhelimessa sairaanhoitajan kanssa ja muut ammattilaiset, kuten lääkäri, ovat konsultoitavissa heti puhelun aikana. He voivat tarvittaessa myös keskustella suoraan potilaan kanssa.

Epidemia-ajan toimintatapa mukailee tiimimallia, johon Kiteen ja Tohmajärven terveysasemat siirtyivät jo aiemmin tänä vuonna.

Fyysistä tutkimista edellyttävät tilanteet vaativat edelleen käyntiä paikan päällä, samoin esimerkiksi ajokorttitodistukset.

– Kaikki asiat eivät etänä hoidu, mutta yllättävän moni jopa tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Polvi- tai lonkkanivelrikon aiheuttaman kivun, niska-hartiaseudun kivun tai iskiasoireen hoito on monesti lähtenyt hyvin käyntiin esimerkiksi fysioterapeutilta puhelimessa saatujen ensiohjeiden avulla, jopa iäkkäillä potilailla, kertoo Kähäri.

– Tärkeintä on se, ettei jätä omaa sairauttaan tai vaivaa hoitamatta epidemian takia. Korona ei tartu puhelimessa ja terveysasemilla käynnit järjestetään turvallisesti, Kähäri muistuttaa.

Etäkäynnit tarjoavat palveluita tasavertaisesti koko maakuntaan

Siun sotessa on myös pikapikaa otettu käyttöön videovälitteisiä etäkäyntejä. Niiden avulla voidaan korvata niin perinteistä asiakkaan käyntiä vastaanotolla kuin ammattilaisen käyntiä asiakkaan luona. Verkossa tapahtuvalla etäkäynnillä voidaan tarjota palvelua suoraan kotiin kaikkialle maakunnassa.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa etäkäyntejä hyödyntävät jo ravitsemusterapia, kipupoliklinikka, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä psykiatrian poliklinikat ja käyttöä aloittelevat vatsakeskus, reumakeskus sekä naistentautien, neurologian ja ihotautien poliklinikat.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa etäkäyntejä on otettu käyttöön joustavasti yhtenä välineenä esimerkiksi varhaisen tuen palveluissa, koulukuraattorien ja -psykologien palveluissa sekä vammaispalveluissa.

Etäkäynnit toimivat pääasiassa henkilökohtaisessa asioinnissa, mutta Siun soten vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnassa etäyhteyksiä on hyödynnetty heti siitä lähtien, kun ryhmien fyysiset kokoontumiset keskeytettiin maaliskuussa. Etäyhteyksiä aiotaan laajentaa Siun sotessa myös muuhun ryhmätoimintaan.

Ikäihmisten palveluissa etäkäynnit ovat jo tutumpi juttu, esimerkiksi Siun soten kotihoito on käyttänyt kuvapuhelinta asiakastyössä useamman vuoden ajan. Asiasta kiinnostuneille asiakkaille on annettu käyttöönsä päätelaite, johon on asennettu kaikki tarvittavat ohjelmistot. Kuvapuhelinten avulla on seurattu asiakkaiden vointia, muistutettu esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta tai syömisestä sekä ohjattu verensokerin mittaamisessa ja tulosten tulkinnassa.

Pitkien välimatkojen maakunnassa kuvapuhelimet ovat mahdollistaneet tiiviimmät asiakaskäynnit ja nyt korona-aikana kertyneistä kokemuksista on hyötyä. Laitteiden määrää on lisätty sadalla. Kuvapuhelinsoitot tehdään etähoivayksiköstä, joka palvelee säännöllisen kotihoidon asiakkaita aamuseitsemästä iltayhdeksään. Soiton ajankohta määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan.

– Suurimpaan osaan asiakkaista ollaan yhteydessä päivittäin. Ehkä vähän yllättäen etäkäynti tukee asiakkaan omaa aktiivisuutta, kun kotihoidon työntekijä ei voi tehdä mitään asiakkaan puolesta valmiiksi vaan ainoastaan ohjata asiakasta itseään tekemään, kertoo palveluesimies Sari Kurki Siun soten ikäihmisten palveluista.

Kuvapuhelinten käyttöönotosta ja muista etäkäynneistä sovitaan aina asiakkaiden kanssa erikseen ja niiden soveltuvuus tilanteeseen arvioidaan tapauskohtaisesti. Etäkäyntejä otetaan käyttöön ja kokeillaan useissa eri palveluissa, ja tässä vaiheessa etäkäynneistä kiinnostuneiden kannattaakin kysyä mahdollisuudesta muun asioinnin yhteydessä.

Hoida asiasi ja vaivasi myös koronaepidemian aikana:

Siun soten puhelinpalvelut toimivat normaalisti ja niihin on lisätty henkilökuntaa.

Kysy etäkäynnin mahdollisuutta.

Ota chatit käyttöön: Seniorineuvonta Ankkurin chat (https://www.siunsote.fi/ikaihmisten-palvelut), sosiaalitoimistojen chat (https://www.siunsote.fi/aikuissosiaalityon-palvelut) ja Onks tää normaalia –chat lapsille ja nuorille (https://normaali.fi/siunsote/)

Hyödynnä verkossa toimivat omahoitopalvelut: oirearviot www.omaolo.fi, tutkittua tietoa ja neuvoja www.terveyskyla.fi, omat terveystiedot ja reseptien uusiminen www.kanta.fi

Lähde: Siun soten tiedote