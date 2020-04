Juuan Perävaaran alueella on kadoksissa noin 80-vuotias mies, poliisi tiedottaa.

Mies on 160-170 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on silmälasit ja ajamaton parransänki. Vaatetuksena on ehkä karvahattu ja nahkatakki. Tiedotteen mukaan mies pystyy liikkumaan lähes normaalisti.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot alueella yksin liikkuvasta miehestä suoraan hätänumeroon 112.

Mainos alkaa

Mainos päättyy