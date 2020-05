Hän suoritti autokoulun uudelleen nelikymppisenä.

Näin voi käydä kenelle tahansa, mutta yleisempää se lienee naisten kohdalla, sillä ajamisessa on melkoisia sukupuolieroja. Suomessa ajokortti on lähes yhtä usealla naisella ja miehellä, mutta tutkimusten mukaan yleisintä on, että silloin kun autossa on mies ja nainen, mies ajaa. Miehet ajavat autoa keskimäärin 31 kilometriä päivässä, naiset noin puolet vähemmän.

