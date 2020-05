Kirjastojen ovet pysyvät vielä tämän viikon kiinni Pohjois-Karjalassa: Varatun aineiston noutopisteet aukeavat ensi viikolla

Lisää aiheesta: Uutisanalyysi: Koronarajoitusten purkaminen herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia - kaikki tämä on nyt auki

Maanantaina suurin osa kirjastoista avasi jo palautusluukkunsa, joihin voi käydä tuomassa lainassa olleet kirjat.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lainauspalvelu aukeaa etukäteisvarausten periaatteella porrastetusti ensi viikon aikana.

– Tässä on vielä hirveästi järjestettävää, jotta edes etukäteislainausten haku kirjastolta onnistuu. Iso osa henkilöstöstä on vielä työnkeskeytyksellä, ja henkilöstöä on ryhdyttyvä kutsumaan vähitellen takaisin töihin, vs. kulttuurijohtaja Suvi Pirnes-Toivanen kertoo.

Aluehallintovirastot ohjeistavat vielä kirjastoja lainauksen toteuttamisesta.

– Kysymysmerkkejä on ilmassa. Kuinka paljon ihmisiä saa olla yhtä aikaa sisällä? Miten väljästi heidän täytyy olla tiloissa? Voivatko kirjastoautot lähteä liikenteeseen?

Kirjastoihin tarvitaan myös erilaisia suojautumisvälineitä, jotta tilat voidaan aukaista lainaajille.

– Käsidesejä on, mutta esimerkiksi suojapleksejä puuttuu. Tiloja on myös rajattava.

Käytännössä lainaus tarkoittaa sitä, että kirjat varataan joko verkkokirjastossa ja noudetaan kirjastolta rajatusta tilasta. Kirjastoon ei saa jäädä viettämään aikaa. Esimerkiksi lukusali pysyy kokonaan suljettuna.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kirjastotilat aukeavat varsinaisesti vasta 1. kesäkuuta.