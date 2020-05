Varauksia voi käydä hakemassa osasta Pohjois-Karjalan kirjastoista jo maanantaina – tiloihin ei voi jäädä oleskelemaan

Ennalta tehtyjen varausten noutopalvelu alkaa osassa Vaara-kirjastoista ensi viikon maanantaina.

Ensimmäisenä avautuvat Joensuun pääkirjasto sekä Juuan, Nurmeksen ja Valtimon kirjastot.

Loput Vaara-kirjastojen toimipisteistä avataan joko myöhemmin ensi viikolla tai seuraavalla viikolla.

Kirjastoihin ei voi jäädä oleskelemaan, vaan kirjastoista on mahdollista vain noutaa aineistoja. Noutaminen on Vaara-kirjastojen mukaan niin sanottua pika-asiointia, eli noutoalue on rajattu.

Varaaminen tapahtuu ensisijaisesti verkkokirjastossa, mutta jos sen käyttö ei ole mahdollista, varauksia voi tehdä myös puhelimitse.

– Varaukset tulee tehdä sille kirjastokortille, jolla aineisto myös noudetaan, Vaara-kirjastojen tiedotteessa neuvotaan.

Asiakkaiden tulee myös ennen kirjastoon menemistä tarkistaa, ovatko varaukset jo noudettavissa.

Asiakkaille lähetetään ensi viikon aikana noutoilmoitus myös sellaisista varauksista, jotka on tehty ennen kirjastojen sulkua.

Varaukset löytyvät hyllystä varaustunnisteella, jonka voi tarkastaa noutoilmoituksesta tai verkkokirjastosta. Verkkokirjastosta näkee myös omien varaustensa viimeiset noutopäivät.

Jonottaessa ja ohjaustilanteissa on noudatettava turvaväliä.

Myös lainauksen aikana vältetään lähikontaktia asiakkaiden ja henkilökunnan välillä. Mahdolliset maksut voi maksaa verkkokirjastossa, eivätkä kirjastot ota maksuja vastaan toukokuun aikana.

Kirjastoihin ei saa tulla, jos kärsii minkäänlaisista flunssan oireista.

Vaara-kirjastot neuvovat myös noudattamaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa kirjaston tiloissa.

WC-tilat eivät ole toukokuussa käytössä valtaosassa kirjastoista. Käsidesiä sen sijaan pyritään järjestämään asiakkaiden käyttöön.

Kirjastojen noutoaikoina aineistoja voi myös palauttaa. Lisäksi monien kirjastojen palautusluukut ovat jo käytössä. Kaikkia laina-aikoja on jatkettu automaattisesti 8. kesäkuuta asti.

Toukokuussa kirjastoissa on käytössä normaalia suppeammat aukioloajat, kirjastokohtaiset tiedot löytyvät myös verkkokirjastosta osoitteessa https://vaara.finna.fi.