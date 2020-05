Selkojuttu: Vakava auto-onnettomuus muutti Teemu Meriläisen koko elämän

Teemu Meriläinen sai kuulla, että hän oli joutunut onnettomuuteen. Hän oli viettänyt juhannusta kavereiden kanssa Liperissä. Mukana oli paljon nuoria, jotka olivat humalassa. Keskiyöllä hänen kaverinsa keksi, että lähdetään ajamaan autolla.

”Muistan, että kiipesin auton takapenkille ja laitoin turvavyön kiinni. Seuraavat muistoni ovat Tampereelta sairaalasta viikon päästä”, hän sanoo.

Myöhemmin hän on kuullut, että auto ajoi kovaa vauhtia ulos tieltä ja törmäsi puuhun. Autossa olivat myös hänen tyttöystävänsä ja kaverinsa. Myös he loukkaantuivat.

Kaikkein pahimmin kävi kuitenkin Teemu Meriläiselle. Häneltä murtui kolarissa neljä nikamaa selkärangasta.

Lopputulos oli neliraajahalvaus. Hän ei voi kävellä enää koskaan.

Auto romuttui onnettomuudessa kokonaan, ja kaikki kyydissä olleet loukkaantuivat. Tämä valokuva on Teemu Meriläisen kotialbumista.

Toipuminen sairaalassa vei monta kuukautta

Onnettomuuden jälkeen Teemu Meriläinen kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Hän oli loukkaantunut erittäin vakavasti. Lääkärit eivät aluksi tienneet, jääkö hän henkiin.

Hän oli sairaalassa monta kuukautta. Kun hän ensimmäisen kerran heräsi, hän ei voinut edes hengittää ilman konetta.

”Kun hengityskone otettiin pois, pystyin vihdoin puhumaan. Sanoin hoitajalle, että anna minulle puhelin. Minun täytyy soittaa tyttöystävälle ja sanoa, että olen hengissä. Ja kertoa kavereille, että tulen kohta täältä kotiin”, hän kertoo.

Vähitellen hän oppi uusia asioita. Hän pystyi istumaan pyörätuolissa ja pääsi sillä tavalla ulos. Asiat olivat kuitenkin aluksi vaikeita.

”Kaikki alkoi ihan alusta. Jopa syömistä varten piti kerätä voimia”, hän sanoo.

Myös pyörätuolissa istuminen ja pään kannattelu piti opetella onnettomuuden jälkeen..

Uudenlaiseen elämään oli vaikea tottua

Vaikka monet asiat olivat vaikeita onnettomuuden jälkeen, kaikkein raskain oli henkinen puoli. Vasta parin kuukauden jälkeen Teemu Meriläinen tajusi, että kaikki on lopullista. Hän ei kävele enää koskaan.

Silloin hän itki.

”Ajattelin, että elämästä ei enää koskaan tule normaalia. Kysyin tukihenkilöltäni, mikä auttaa. Hän sanoi, että hetken päästä tämä elämä on minulle normaalia.”

Silloin Teemu Meriläinen ei vielä uskonut sitä. Mutta myöhemmin hän huomasi, että se on totta.

Ennen hän oli liikkunut paljon ja tehnyt asioita itse. Nyt hän tarvitsi muiden apua kaikkeen. Se oli hänen mielestään masentavaa.

Kun hän oli totutellut jonkin aikaa, hänen olonsa alkoi parantua. Hän totesi, että elämä jatkuu kaikesta huolimatta.

”Onneksi kaverit ovat tukena. Heidän kanssaan voin liikkua ulkona ja tehdä asioita”, hän kertoo.

Vaikka Teemu Meriläisen sormet eivät toimi, hän voi käyttää puhelinta, joka on kiinni jalassa.

Teemu Meriläisen esimerkki vaikuttaa nuoriin

Onnettomuudesta on nyt kulunut melkein kolme vuotta. Teemu Meriläinen voi nykyisin istua pyörätuolissa ja kannatella päätään. Sormet eivät liiku, mutta käsivarret liikkuvat jonkin verran.

Hän asuu yhdessä tyttöystävänsä kanssa Joensuussa. Heillä on myös koiranpentu, jonka nimi on Max. Kun se on koulutettu, siitä tulee hänelle avustajakoira.

Onnettomuuden jälkeen hän oli ensin vuoden sairauslomalla. Sen jälkeen hän tajusi, että hän tarvitsee jotain tekemistä.

”Menin ammattistarttiin ja onnistuin korottamaan peruskoulun arvosanoja. Sitten aloitin merkonomin opinnot”, hän kertoo.

Opintojen lisäksi hän käy kouluissa puhumassa nuorille. Siellä hän kertoo nuorille liikenneasioista. Hän toivoo, että kukaan ei esimerkiksi lähde liikenteeseen humalassa.

”Toivon, että tarinani vaikuttaa muihin. Että se saa nuoret ajattelemaan, miten liikenteessä käyttäydytään. Ja että kavereista pitää huolehtia”, hän sanoo.

Teemu Meriläinen sanoo, että vammautuminen on muuttanut häntä ihmisenä.

Vammautuminen auttoi ymmärtämään elämää

Kuvitellaan, että Teemu Meriläinen voisi palata ajassa taaksepäin juhannukseen 2017. Mitä hän haluaisi silloin sanoa itselleen?

”Sanoisin, että pidä järki päässä, Teemu. Muista, että kaikilla asioilla on suuret seuraukset”, hän miettii.

”Mutta kun vammauduin, niin se tapahtui. En haluaisi perua sitä. Kaikesta huolimatta olen sen takia myös kasvanut ihmisenä.”