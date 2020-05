Valtion kemera-tukia on haettu ja maksettu tammi–huhtikuussa metsätalouteen lähes 12 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskuksen mukaan määrä on 9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tukihakemuksia on hyväksytty jo liki 20 miljoonan euron edestä; se on kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna.