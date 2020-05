Ei uusia koronatartuntoja Pohjois-Karjalassa

Koko maassa uusia tartuntoja on 61. Kokonaisluku on nyt 6 347.

Pohjois-Karjalassa on tehty 2 598 koronatestiä. Testattavien määrä on nyt päivitetyissä luvuissa laskenut merkittävästi, sillä lisäystä eilisiin lukuihin on vain viisi.

Lähde: THL