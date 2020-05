Uusia jousi- ja tasapainoiluvälineitä, hiekkalaatikko, huima kiipeilyteline sekä keinut isoille ja pienille keinujille - Kanavapuiston leikkipaikka uudistetaan, mutta Stadin Polleen ei kajota

Kanavapuiston leikkipaikka peruskorjataan touko–kesäkuun aikana, tiedottaa Joensuun kaupunki. Leikkipaikka on konservatorion tuntumassa, Niskakadun ja Yläsatamankadun välisellä puistoalueella jokirannassa.

Peruskorjauksessa uusitaan vanhat leikkipaikka- ja puistokalusteet lukuun ottamatta puusta tehtyä suosittua Stadin pollea eli puuhevosta.



- Leikkipaikalle tulee uusia jousi- ja tasapainoiluvälineitä, hiekkalaatikko sekä keinut isoille ja pienille keinujille. Leikkipaikan keskeisin laite on yhdistetty kiipeily- ja liukumäkiteline. Sen suunnittelussa on otettu mallia lähellä olevan konservatorion B-rakennuksen, entisen Joensuun tyttölyseon ulkoverhoilusta ja kattorakenteesta. Lisäksi uusi leikkipaikka aidataan ja puistopenkit uusitaan, tiedoteessa kerrotaan.



Kaupungin mukaan työ aiheuttaa haittaa jalankululle ja pyöräilylle sekä Rantakadun liikenteelle pohjamaiden ja kiviainesten ajon yhteydessä.

Rakennusaikana leikkipaikalle on asiattomilta pääsy kielletty. Työmaa on aidattu ja liikennettä ohjataan liikennemerkeillä ja opasteilla.



Leikkipaikka peruskorjataan Joensuun kaupungin kaupunkirakenteen omana työnä. Peruskorjaus on jo alkanut ja kestää kesäkuun loppuun saakka.





