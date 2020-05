Muistisairas mies katosi Joensuussa perjantaina – viimeiset havainnot tehty Kuhasalontiellä ja Vehkalahdella

Poliisi kaipaa havaintoja Joensuussa perjantaina kadonneesta muistisairaasta henkilöstä.



74-vuotias Risto Koponen katosi Kuhasaloon suuntautuneella kävelylenkillä kello 13 jälkeen. Hänet on nähty tämän jälkeen Kuhasalontiellä pitserian kohdalla sekä Vehkalahden uimarannalla.

Koponen on 170 senttiä pitkä, hänellä on harmaa parta ja hän kävelee hieman kumarassa. Hänellä on siniharmaa ulkoilutakki, mustat housut, kirkkaansininen huivi päässä ja musta-harmaa pyöräilykypärä.

Havainnot kadonneesta tulee soittaa hätäkeskukseen 112.