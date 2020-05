Pohjois-Karjalan koronatilanteen ilmaantuvuusluku koko maan paras

Pohjois-Karjalassa ei ole nyt yli kuukauteen tullut ilmi uusia koronatartuntoja. Edellinen uusi tartunta on merkitty 24. huhtikuuta.

Pohjois-Karjalassa on koko kevään aikana laskettu 24 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on 14,6, mikä on koko maan alin. Aiemmin alin ilmaantuvuusluku oli Etelä-Karjalassa, mutta kun siellä todettiin uusi tartunta, siirtyi alin luku Pohjois-Karjalaan.

Ilmaantuvusluku kertoo, kuinka monta tapausta on 100 000 asukasta kohti.

Siun soten alueella on tehty 3 161 testiä koronaviruksen varalta.

Koko maassa tuli maanantaina ilmi 20 uutta tapausta. Suomessa koronatartunta on nyt raportoitu 6 599.

Lähde: THL

