Poliisi etsii ihmisen ruumista lammesta Outokummussa – seudulta on edelleen kateissa vuonna 2006 kadonneeksi ilmoitettu mies

Poliisi sai kevään aikana usealta taholta vihjeitä, joiden mukaan Outokummussa Kalaton-lammessa on mahdollisesti vainaja, poliisi tiedotti keskiviikkona.

Asian selvittämiseksi poliisi tekee lammella etsintöjä, puhuttaa muun muassa alueen asukkaita sekä tekee kuulusteluja.

– Kaikki tutkintalinjat, myös rikostutkinnalliset linjat, ovat tällä hetkellä avoimina.

Poliisin tiedossa on, että samalta seudulta on edelleen kateissa vuonna 2006 kadonneeksi ilmoitettu Heikki Olavi Karpov.

– Hänen katoamisestaan poliisi ei ole saanut juurikaan tietoja, eikä hänen ruumistaan ole vielä löydetty. On mahdollista, että nyt poliisille tulleet vihjeet voivat koskea tätä vuosia vanhaa katoamistapausta, tiedotteessa todetaan.

Poliisin mukaan Karpov katosi Polvijärveltä Verkkolammintiellä sijaitsevasta hoitokodista sunnuntaina 29. lokakuuta vuonna 2006.

– Poliisi teki tuolloin välittömästi tiedon saatuaan etsintöjä hoitokodin lähiympäristössä. Tuolloin Karpovista ei saatu mitään havaintoja. Ennen katoamistaan Karpov oli asunut Outokummussa. Muita näihin tietoihin yhteensopivia kadonneita ei poliisin tiedossa ole.

Poliisi pyrkii selvittämään, liittyvätkö poliisin nyt saamat tiedot Karpovin katoamiseen.

– Karpov on 178 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on silmälasit ja harmahtavat hiukset. Karpov käveli huonosti, ja kävelytyyliä on kuvattu kumaraiseksi ja töpöttämiseksi. Hänellä oli katoamishetkellä yllään farkut ja sininen Adidas-pusakka.

Poliisin tietojen perusteella Karpov ei ole voinut katoamisensa jälkeen liikkua pitkiä matkoja jalkaisin.

– Poliisi epäilee, että Karpovin katoamiseen voi liittyä henkilöitä, joita poliisi ei ole vielä kuulustellut tai puhuttanut katoamiseen liittyen.

Poliisi pyytää kaikkia asiaan liittyviä vihjeitä tai havaintoja numeroon 041 4948 141 tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää viimeistään ensi viikon alussa.