Poliisi tutkii Kalaton-lammen tapausta Outokummussa nyt tappona - etsintöjä ja kuulusteluja tehty

Poliisi on kevään aikana saanut tietoonsa, että lammessa on mahdollisesti vainaja. Poliisin tietoon tulleiden seikkojen perusteella on poliisin mukaan nyt syytä olettaa, että asiassa on tapahtunut rikos.

Poliisi selvittää edelleen vuonna 2006 kadonneeksi ilmoitetun Heikki Olavi Karpovin katoamisen yhteyttä asiaan.

Kalaton-lammella on tehty etsintöjä kahden päivän ajan. Rikoskomisario Simo Hämäläinen ei tässä vaiheessa kerro etsinnöistä tarkemmin julkisuuteen, mutta niitä jatketaan vielä ensi viikolla.

Virka-apua on pyydetty Suomenlahden merivartiostolta, sillä etsintään tarvitaan vedenalaiseen etsintään erikoistunutta henkilöstöä ja kalustoa.

Poliisi on puhuttanut ja kuulustellut useita henkilöitä asiaan liittyen tällä viikolla. Joitakin puhutuksia on tehyt jo aiemmin keväällä. Poliisi kartoittaa edelleen myös rikoksesta epäiltyjen henkilöiden lähipiiriä.

- Poliisilla on se käsitys, että Kalaton -lammessa olevasta vainajasta on ihmisillä olemassa tietoja tai havaintoja, joita ei ole poliisille kerrottu, Hämäläinen toteaa.

Poliisi pyytää, että kaikki asiaan liittyvät vihjeet ja havainnot ilmoitettaisiin numeroon 041 4948 141 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Poliisi aloitti Kalaton-lammen tapauksen tutkinnan, kun kevään aikana poliisi sai useita vihjeitä, joiden mukaan lammessa on vainaja.

