THL: Nettipalvelu käskenyt 465 joensuulaista lääkäriin koronan varalta – luku maan kärkeä

Nettipalvelu Omaolo.fi on suositellut 465 joensuulaiselle hakeutumista terveydenhuoltoon koronan varalta. Osuus on sama kuin Vantaalla suhteessa asukaslukuun, käy ilmi THL:n uudesta koronaoirekartasta , jota voi tarkastella sairaanhoitopiireittäin tai kunnittain.

Omaoloon ilmoitetaan koettuja oireita.

- Mukaan otetut tiedot on rajattu niihin ilmoituksiin, joiden mukaan Omaolo-palvelu on suositellut käyttäjälle hakeutumista terveydenhuoltoon ilmoittamiensa oireiden perusteella, THL kertoo netissä.

Oirekartasta ei käy ilmi, milloin kuntakohtaiset lääkärikehotukset on annettu, mutta karttaa päivitetään joka päivä kello 12.

Suhteessa asukaslukuun lääkärikehotuksia on annettu ylivoimaisesti eniten Helsingissä.

Seuraavina tulevat Lahti, Jyväskylä, Espoo, Turku, Tampere, Vantaa ja Joensuu tässä järjestyksessä.

Lääkärikehotuksen saaneiden joensuulaisten määrä on korkea, jos kyseessä todella ovat vain joensuulaiset.

Esimerkiksi Liperissä kehotuksen on saanut kuusi ja Kontiolahdella 11 henkilöä koronan varalta. Lieksassa luku on viisi.

Muiden Pohjois-Karjalan kuntien tietoja ei kerrota. THL menettelee näin, jos varteenotettavia oireilmoituksia on kunnassa alle viisi.

Uusi karttapalvelu kertoo melko harvan kunnan luvut.

Kahden viime viikon ajalta palvelu kertoo lääkärikehotuksen saaneet ikäryhmittäin ja lukumäärittäin valtakunnallisesti.

Eniten lääkärikäskyjä ovat saaneet 20-29-vuotiaat nettipalvelun käyttäjät.

Oirekartan mukaan Kuopiossa lääkärikehotuksen koronan varalta on saanut 659 Omaolo-palvelun käyttäjää. Vaikka luku on huomattavasti suurempi kuin Joensuussa, on se pienempi suhteessa asukaslukuun kuin Joensuussa.

THL:n pitkään toimineen koronatartuntakartan mukaan Kuopiossa on ollut 61 varmistettua tartuntaa, kun Joensuussa luku on 12. Pohjois-Karjalassa ei ole todettu yhtään tartuntaa yli kuukauteen. Koko maakunnassa on 24 varmistettua tartuntaa, kertoo THL.

Taudin ilmaantuvuus on THL:n mukaan matalampi Pohjois-Karjalassa kuin muualla maassa. Toiseksi matalin ilmaantuvuus on THL:n mukaan 22 tartunnan Etelä-Karjalassa suhteessa asukaslukuun. Terveystalo Oy kertoo todenneensa seitsemän tartuntaa Etelä-Karjalassa. Tieto käy ilmi sen avoimesta raportoinnista. Myös Mehiläinen Oy jakaa koronadatansa netissä.

Uuden oirekartan tiedot on koottu ja analysoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Omaolo.fi:n koronavirustaudin oirearvion ovat toteuttaneet THL, SoteDigi Oy ja Kustannus Oy Duodecim.