Samu Huovinen, 18, kirjoitti kuusi laudaturia ja yhden eximian – maakunnan paras ylioppilas muutti Joensuusta Espooseen ja pyörittää softafirmaa

Joensuun normaalikoulun lukiosta valmistunut Samu Huovinen , 18, on maakunnan paras ylioppilas: hän kirjoitti huimat kuusi laudaturia ja yhden eximian.

Lukiotaipaleensa Huovinen aloitti Kontiolahden lukiosta, mutta siirtyi toisena vuonna norssiin.

– Lukion vaihtaminen sopi minulle, koska norssista löytyi hyvä omantyylinen porukka, jonka kanssa oli pientä tavoitteellista kilpailua, Huovinen kertoo.

Kirjoitusten aikaistuminen tarkoitti Huoviselle neljän päivän yo-koeputkea. Se ei kuitenkaan aiheuttanut suurta ongelmaa ennen kirjoituksia Espooseen muuttaneelle Huoviselle.

– Ei se paljon vaikuttanut, mutta pientä kertailua olisin kyllä vielä halunnut tehdä. Kävin tekemässä yo-kokeet norssilla, Huovinen kertoo.

Todistusvalinnalla Huoviselle aukesi paikka Aalto-yliopiston informaatioverkostojen opintoihin. Huovinen ei kuitenkaan todennäköisesti aio ottaa opiskelupaikkaa vastaan, koska hän haluaa vielä miettiä suunnitelmiaan. Heinäkuussa hän lähtee armeijaan, joten opiskelusta tulee luonnollinen hengähdystauko. Huovinen suunnittelee hakevansa ensi keväänä yliopistoon ulkomaille.

– Haluaisin Bostoniin, mutta myös Pohjoismaissa ja Briteissä on potentiaalisia vaihtoehtoja. Haluaisin opiskella maailman parhaissa yliopistoissa. Se on sellaista kunnianhimoa, Huovinen haaveilee.

Vaihtoehtona on myös mennä Aalto-yliopistoon, ja suorittaa osa opiskeluista ulkomailla vaihto-opintojen kautta. Teknilliset alat kiinnostavat Huovista eniten, mutta hän ei ole vielä varma, mihin koulutukseen hän hakisi:

– Fysiikka, matikka ja tietotekniikka ovat vaihtoehtoja.

Viime kesänä Huovinen perusti start up -yrityksen viiden muun helsinkiläisen lukiolaisen kanssa. Kyseessä on softafirma, jota he pyörittävät yhdessä.

– Sitä kautta on tullut tutustuttua myös yritysmaailmaan ja johtamiseen. Näin ollen teknillinen johtamiskoulutuskin olisi vaihtoehto, Huovinen pohtii.

Lisäksi Huovinen pitää Otaniemen lukiolla muutamia ohjelmoinnin ja matematiikan lukiokursseja.

– Nyt keväällä pidin lukiolaisille ohjelmoinnin kurssin etänä. Pääsin siis kokemaan etäopetuksen myös opettajan roolista.

Ohjelmoinnista Huovinen kiinnostui lähti alun perin Kontiolahden teknologiakerhossa. Se on siivittänyt Huovisen erilaisiin tapahtumiin.

– Olen sitä kautta päässyt kilpailuihin mukaan, olen esimerkiksi edustanut Suomea Dubaissa.

Kerhosta Huovinen on saanut myös yhteyksiä kiinnostaviin juttuihin:

– Olen esimerkiksi opettanut opettajille, kuinka he voivat opettaa ohjelmointia, Huovinen hymyilee.

Lisäksi Huovinen harrastaa golfia ja partiota.

Ylioppilasjuhlia Huovinen viettää perheensä kanssa. Isommat juhlat ovat tiedossa kesällä, jos tilanne sen sallii. Koulujen yo-juhlapäivä elokuussa kuitenkin mietityttää Huovista, koska hän on silloin armeijassa.

– Toivottavasti saan sieltä vapaata omiin juhliini, Huovinen tuumaa.

Lukulomalla Huovinen ei pahemmin lukenut yo-kokeisiin. Kertauskursseilla hän kävi, mutta hän painottaa opiskelun olevan koko lukion kestävä urakka.

– Opiskelin todella ahkerasti ensimmäisenä ja toisena vuonna. Abivuonna pystyy silloin ottamaan rennommin. Se on salaisuuteni kuuden laudaturin ja yhden eximian takana, Huovinen neuvoo.

