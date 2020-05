Outokummun Louhivaaraan avattiin taimitarha - "Pörriäisiä täällä riittää"

- Yksivuotisia kesäkukkia minulla ei toistaiseksi ole kasvatuksessa, mutta aika näyttää mihin suuntaan tämä toiminta kehittyy, yrittäjä Anu Tirkkonen pohtii.

Outokummussa ei ole enää pariin vuoteen ollut puutarhakasvien taimitarhaa toiminnassa.

- Kyllä tälle tietynlainen kysyntä on olemassa, vaikka Outokumpuun tuodaan paljon muualta erityisesti kesäkukkia myyntiin, Tirkkonen sanoo.

Hän sanoo lähteneensä taimitarhan pitoon pienimuotoisesti. Taimitarhan sijainti taajaman ulkopuolella tuo omat haasteensa.

- Eihän tämä mikään ostorynnäkkökohde ole ollut. Paikan tunnetuksi tekeminen vie aikansa.

Taimitarhalta löytyy perennojen ja koristekasvien ohella pihapuutarhan hyötykasveja.

Myynnissä on perennojen lisäksi marjapensaiden, koristepensaiden, pensasaitojen, omenapuiden, pihlajan taimia.

- Pionit ovat olleet näin alkuun kysyttyjä, marjapensaista makeasinikuusama sekä herukat, ja karviaisiakin on mennyt, Anu Tirkkonen luettelee.

Sinisiä, pensasmustikkaa muistuttavia marjoja kasvattavalla makeasinikuusamalla on monta nimeä. Sitä kutsutaan myös hunaja­marjaksi.

Tirkkonen tunnustautuu mielellään vanhojen perennojen vaalijaksi. Häneltä löytyy esimerkiksi 40- ja 50-luvun erivärisiä daalioita. Daaliat ovat näyttäviä ja kasvavat jopa kahden metrin korkuisiksi.

- Nämä ovat minun aarteitani. Syksyisin nostan juurakot ylös talvisäilytykseen ja keväällä jaan ja ruukutan kuten muitakin perennoja.

Tirkkonen kertoo kokeilleensa syyskylvöä, ja ainakin japaninakileija näytti lähtevän hyvin kasvuun.

Kasvihuone saa lämpönsä suoraan auringosta ilman lisälämmityksiä.

Taimitarhalla on käytössä kasvihuonetilaa 120 neliötä, joka lämpenee toistaiseksi pelkällä auringon lämmöllä. Yksivuotisten kesäkukkien kasvatuksen sijasta harkinnassa on muiden hyötykasvien taimien myyntivalikoiman laajentaminen.

- Olen kokeillut omenapuiden ja päärynäpuun varttamista, ja katsotaan, mitä niistä tulee.

Outokumpulainen Aira Rissanen tuli taimitarhalle etsimään perennan ja hyötykasvien taimia omakotitalon puutarhaan.

Hän kertoi kiertäneensä miehensä kanssa jo Liperin ja Viinijärven kukkien myyjät.

- Niissä kaikissa oli vain kesäkukkia myynnissä. On hyvä, että tänne on saatu tällainen taimitarha, josta saa muitakin taimia, Rissanen iloitsi.

Tirkkonen kertoi yhdeksi omaksi pihakukkasuosikikseen paljon parjatun herttavuorenkilven.

Taimitarja sijaitsee aurinkoisella paikalla, jossa pölyttäjiäkin on aina ollut.

- Se sopii hyvin peitekasviksi esimerkiksi luiskiin. Maksaruoho ja ketoneilikka menestyvät karuillakin mailla, hän opastaa.

Pihaan istutettavien koristekasvien hankinnassa kannattaa käyttää harkintaa. Osa kasveista on nopeasti leviäviä ja niistä eroon pääseminen voi olla työlästä. Näihin kuuluu muun muassa pihlaja-angervo. Toinen on lupiini, jonka hävittämistaistelu on Suomessa ehkä jo hävitty.

- Ne, jotka haluavat nähdä pörriäisiä, niin niitä täällä riittää. Kimalaisia tällä paikalla on ollut aina, Tirkkonen sanoo.

Taimitarha on avoinna touko- ja kesäkuussa joka päivä kello 9-17 maanantaita lukuun ottamatta. Heinä-elokuussa taimitarha palvelee viikonloppuisin kello 9-15 tai sopimuksen mukaan.

Aira Rissanen (oik.) hankki Anu Tirkkoselta pionin taimia.