Koulujen päättymistä juhlivia nuoria runsaasti liikkeellä Joensuussa – Operaatio Saapas: "Tekemistä riittänyt"

- Ihan on riittänyt meillekin tekemistä. Aika paljon olemme jututtaneet heitä ja todenneet, että siellä on kaljaa ja muutakin. Enimmäkseen kyse on alkoholista, jonkin verran on tuoksunut ja näkynyt kannabis.

Operaatio Saappaan vapaaehtoiset sekä seurakunnan ja kaupungin nuorisotyöntekijät kaitsevat koululaisia noin 15 hengen voimin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nevalaisen mukaan nuorimmat juhlijat ovat olleet hieman alle 14-vuotiaita.

- Enimmäkseen he ovat 14-18-vuotiaita. Opiskelijat ovat oma joukkonsa, mutta he eivät ole huolenamme yhtä isosti kuin nuoremmat, Nevalainen sanoo.

Kokoontumisia on ollut useissa paikoissa. Perinteisessä lomanjuhlimispaikassa Laulurinteellä oli Nevalaisen mukaan koolla muutamia kymmeniä.

- Ilosaaressa puhutaan sadasta tai reilusta sadasta nuoresta, hän sanoi ennen iltakymmentä, kun poliisin tilannekeskuksen tiedossa ei vielä ollut erityisempiä välikohtauksia.

Pienempiä porukoita on ollut siellä täällä. Nevalaisen mukaan varsinkin Pataluodon koululla on ollut porukkaa. Utransaarilla on ollut muutamia kymmeniä nuoria.

- Tappeluihin emme ole törmänneet. Aggressioita on purettu lähinnä muuhun kuin ihmisiin, potkimalla seinään, Nevalainen kuvailee.