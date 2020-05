Havainnekuva Joensuun mahdollisesta kauppahallista jakaa mielipiteitä - rakennusta moititaan ladoksi ja kasvihuoneeksi

On muistettava, että asia on vielä hyvin kesken: kyseessä on virkamiesehdotus torin ja lähialueiden kaavamuutoksesta. Kauppahallin paikaksi siis vasta ehdotetaan torin pohjoislaitaa Torikadun kulmauksessa.

Asemakaava vaatii, että kauppahallirakennus on puuta, kiveä ja lasia.

Myös PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä muistutti viikolla, että asiassa on vielä monta vaihetta ennen rakentamista. Nopeimmassa aikataulussa rakentaminen voisi alkaa keväällä 2021. Rakennuttaja on PKO.

Karjalainen kysyi lukijoiltaan mielipidettä havainnekuvasta. Verkkokyselyyn tuli lähes 130 vastausta, ja ne jakautuvat melko puoliksi sen suhteen, pitikö vastaaja suunnitelmaa hyvänä vai huonona.

Osa kiitteli suunnitelmaa siitä, että kauppahalli ylipäätään saadaan. Hyvin monissa vastauksissa toistui sana lato: tämä tuntui monelle tulevan mieleen rakennuksen ulkonäöstä, eikä sitä katsottu hyvällä. Moni mainitsi myös, että mieleen tuli kasvihuone lasin paljouden vuoksi.

Osa kaipasi enemmän yhtäläisyyksiä Joensuun torin ensimmäiseen, puiseen kauppahalliin. Muutama kaipaili myös karjalaisia värejä.

Alla lukijoiden mielipiteitä torisuunnitelmasta ja kauppahallista.

Tervetulleen ilmava ja kuitenkin luontoa lähellä oleva design. Yläkerran terassi näyttää keskustan parhaalta näköalapaikalta ja olisi varmasti suosittu. Ehdottomasti tämänsuuntainen rakennus olisi hyvä, kuin harmaa neliskanttinen boksi. Mahdollisimman avoin ja ilmava rakenne olisi paras. Sijaintina myös ehkä parempi kuin aiempi kohta, koska muuten vastakkainen nurkka olisi todella ahtaan tuntuinen, nyt rakennuksen ympärille jää enemmän ilmaa, blokkaamatta kuitenkaan olennaisia näköaloja.

misao

Kelpaa. Niin kauan kun tilat on avoimet ja kutsuvat ja näät liikkeisiin sisälle, on sama millainen rakennus on. Pahinta on jo tilat näyttää pimeiltä, et nää tarjontaa ulos, et nää onko kukaan liikkeissä etkä voi kulkea tiloissa ilman painetta ostaa välittömästi jotain. Kauppahallin on tarkoitus olla kutsuva ja rento ja avoin konseptina, jonne on rentoa mennä ja sen kautta kulkea.

kävijä

Ruma. On, kuin joku teollisuushalli tai navetta, johon on laitettu päätyyn häkkyrä.

Täti

En tiedä onko tämä navetta mut kauppahallilta tämä ei todellakaan näytä, mutta lasi ikkunat katossa ei ole kovinkaan hyvä idea koska aurinko paahtaa läpi, muutenkin rakennuksessa sen verran paljon ikkunoita että en yhtään ihmettele jos ne rikotaan, sen verran paljon juoppoja pyörii päivät pitkät tossa samassa kulmassa johon rakentuu tämä että omistajasta kiinni haluaako tilata joka viikonloppu uudet ikkunat. Terveisin asukas Joensuusta.

Sedu

Pidän kovastikin! Ainakin tämän kuvan perusteella.

Yes

Toivottavasti tulee monipuolinen ja edullinen asiointikeskus. Sellaista on kaivattukin.

Kiikunkaakun

Ilmava ja puurakenteinen -hyvä!

PSo

Näyttäisi olevan edullinen hanke, kun kattoa ja seiniä puuttuu.

Tarleena

Hieno. Sopii hyvin ja erottuu. Lasikatto terassin yllä hyvä, pääsee sateelta suojaan. Sijainti parempi kuin vanhalla kauppahallilla.

Lulu

Kiitos PKO! Hyvä, että joku haluaa kehittää keskustaakin. Hyvältä näyttää!!

Rampe

Todella upea. Kansainvälisen tason arkkitehtuuria. Tästä uusi kaupungin vetonaula turismiin. Ehdottomasti toteutukseen tämän näköisenä!

Risto

Just. Kasvihuonehan meiltä puuttuukin. Viereiseen risteykseen kiertoliittymä vielä, kyllä Kuopio ois kateellinen.

Porkkana

Ihan kuin lato, mutta hyvällä tavalla, metlatalon tyyliä. Peukutan.

Tuula k

Hirveän näköinen. Muistuttaa kasvihuonetta. Synkeän tumman värinen. Kaupunkilaiset olisivat halunneet perinteistä tyyliä muistuttavan hallin. Kunnioittakaa tätä näkemystä, päättäjät.

Hh

Kauhea. Miksi ei voida noudattaa joensuulaisten toivetta perinteisen näköisestä, kauniista, vanhaa puista kauppahallia mukailevaa rakennusta?

Jokke

Miksei Karjalan omat värit punainen ja musta, tahi kaunis venäjänsininen näy Joensuussa missään?

Oijavoijälleen

Hieno! Toivottavasti siihen tulee myös karjalaissävytteisiä värejä.. musta valkoinen ja punainen

Hili

Toisaalta mahtavan massiivinen, toisaalta aika tumma möykky. Kaipaisi ehkä vähän jotain kevennystä värissä tai materiaalissa.

Marlee