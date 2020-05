Kolumni: Antakaa minun voittaa Stanley Cup edes yhtenä yönä!

Tämä on sinänsä loogista, ihmehän se olisi, jos jatkuva käsidesipumpun lutkutus ja etätyöpaikan ilmapiiriongelmat eivät seuraisi myös uniin.

Itse palaan harva se yö jääkiekkokaukaloihin, mikä sinänsä on ihan mukava nostalgiatrippi, olihan laji olennainen osa elämääni 30 vuoden ajan. Mikä asiassa risoo on se, että näissä öisissä come backeissa on aina jokin rempallaan: ottelu on alkamassa enkä millään saa luistimen nauhoja kiinni, pelin tiimellyksessä huomaan toisen polvisuojan puuttuvan, hyppään kaukaloon ilman mailaa, muut ovat parempia ja mitä ikinä fiktiota alitajunta ruudulla milloinkin pyörittää.

Usein seikkailen Turussa, jossa vietin aikoinaan kaksi vuotta, joista kumpikaan ei varsinaisesti noussut urani kohokohtiin - ainakaan urheilullisessa mielessä. Sosiaalisia onnistumisia, kuten baarijonon ohittamisia oikealta ja vasemmalta, TPS:n kansitakki, kyllä tuli. Vaan yritäpä Karjalan poikana ymmärtää taktiikkaa, kun venäläinen valmentaja puhuu Turun murretta. Aiheesta enemmän baaritiskillä 1. kesäkuuta lähtien.

Kenties irtautumista hidastaa se, että vaikka lopetin kiekkoilun jo 15 vuotta sitten, jatkan harrastusta ikämieskiekon parissa. Se on toki mukavaa mutta eittämättä myös traumaattista, eikä vähiten siitä syystä, että osa meistä ikämiehistyneistä ei muista ikämiehistymisen hidastavan vauhtia, eikä niitä penteleitä saa kiinni, että pääsisi asiasta muistuttamaan.

On kuitenkin siinä määrin antoisaa kirjata keväällä päiväkirjaan ne kauden aikana kertyneet kaikki kaksi kakkossyöttöä, että jatkukoon harrastus toistaiseksi painajaistenkin uhalla.

Ne sitä paitsi tulevat vasta maanantain ja tiistain välisenä yönä, sunnuntaiyönä ei unta tarvitse pelätä; sen verran kovan rääkin tämä edellä mainittu epäikämiesurheilulliseen käytökseen syyllistyvä ikinuoriso aiheuttaa, että sydän hakkaa 150 kierrosta minuutissa vielä maanantaina lounasaikaan.

Sitä minä noina sunnuntaisina öinä kattoon tuijottaessani mietin, että kun kerran aika kultaa muistot, miksi ei myös unia? Suomi-sarjan mestaruus ei selvästikään ole nukkumatin mielestä riittävä meriitti, joten miksen edes yhtenä yönä voisi nostella Stanley Cupia putoavien polvitoppahousujen sijaan?

Enkö edes kerran saisi kiertää Kanada-maljan kanssa kaukaloa hurraavien väkijoukkojen edessä sen sijaan, että hurraa-ääni kuuluu omista nivusistani, kun hyppään jäälle teräsuojat jalassa?

Silloin sieluni kenties saisi rauhan ja voisin liukua yöelämässäni eteenpäin vähemmän liukkaille pinnoille. Tai ainakin saattaisin alkaa uneksia mestaruusjuhlista - siis toisin sanoen siitä, kuinka samppanjapullon korkki on jumissa, poika ei suostu saunomaan ja pakkipari Haapala nappaa viimeisen oluen nenäni edestä.

Kirjoittaja on viestintätoimisto Rookie Communications Oy:n yrittäjä.