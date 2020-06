Helsingistä Joensuuhun muuttanut Aino Kyrö on viime päivät tutustunut elämisen rytmiin Pohjois-Karjalassa. Kyrö aloitti Radio Rexin uutena juontajana ja muutti Joensuuhun pari viikkoa sitten.

Aino Kyrö kertoi Radio Rexillä Johanna Hautasaarelle, mitä odottaa tulevalta pestiltään:





30-vuotiaalle Kyrölle Pohjois-Karjala on täysin uusi tuttavuus: hänellä on aiempana kokemuksena vain se klassikko, eli yksi käynti Ilosaarirockissa.

– Täällä on kyllä hyvä meininki ja ihmiset vaikuttavat kauhean mukavilta, hän toteaa.

Uudeksi rutiineikseen Noljakassa asuva Kyrö on löytänyt kävelyt luonnossa, mitä hän tekee päivittäin.

Kyrö ei ole ensimmäistä kertaa uudessa paikassa. Joensuuhun hän muutti Helsingistä, mutta hän on asunut myös Vaasassa, Turussa ja Ahvenanmaalla. Sekä Australiassa, Hollannissa, Sloveniassa, Liettuasssa ja Puolassa. Pitkin maailmaa häntä kuljetti vaihto-opiskelijuus. Jo lukioikäisenä hän lähti Australiaan.

– Olin sitä ennen käynyt vain Ruotsissa, Virossa ja kerran Espanjassa. Australiassa minulle tuli palo nähdä enemmän maailmaa.

Korkeakouluopiskelun aikaan hän olikin vaihdossa ja työharjoitteluissa pitkin Eurooppaa. Puolassa hän työskenteli verkkokaupassa.

Mikä matkustelukierteen katkaisi?

– Tuli tarve sellaiselle vakiintuneemmalle elämälle. Ja ehkä se on vähän mukavuudenhaluisuutta. Onhan se luksusta, kun on oma koti.

Lisäksi ulkomailla asuminen on raskaampaa.

– Olin yhdessä vaiheessa vähän väsynyt. Sitten muistin, että olen vuoden sisällä asunut kolmessa eri maassa.

Kyrö astuu Radio Rexin studiossa Johanna Hautasaaren saappaisiin.

Matkustelemaan tottunutta ei ahdista maailman nykyinen tilanne, jossa ulkomailla kulkeminen on nyt pidemmän aikaa poissa pelistä. Ympäristöasioiden vuoksi matkailukipinä oli alkanut muutenkin sammua.

Kyrö on innoissaan myös kotimaan matkailusta ja hänen silmänsä syttyvät kun hän alkaa kertoa, mitä kaikkea Suomesta voi löytää.

– Suomi on niin monipuolinen, että se jaksaa aina yllättää. Turun saaristo, Lappi, Pohjanmaa, Järvi-Suomi... En ymmärrä yhtään kun ihmiset sanovat, että koko maa on niin samanlainen. Eihän se ole yhtään!

Hänen oma suosikkimatkailukohteensa kotimaassa on Ahvenanmaa. Siellä hän oli töissä yhden kesän. Toinen rakas kesäpaikka on Päijät-Hämeessä oleva kesämökki.

Yksi yö näin jo unta, että puhuin "mie".

Aino Kyrö

Pohjois-Karjalassa Kyrö ei ole vielä ehtinyt kiertelemään. Hän pysytteli kotona jonkin aikaa Helsingistä muutettuaan. Hänellä ei ole autoa, ja muualla Suomessa asuvien kavereiden ei ole vielä järkevää matkustaa Joensuuhun yhdessä tutkimaan Kyrön uusia maisemia. Mutta ensimmäisenä, kun Kyrö saa käyttöönsä auton, hän aikoo matkustaa tietenkin Kolille.

Entä mitä Kyrö tuumaa paikallisten puheenparresta, kai siitä selvää saa?

– Saa. Murteet myös tarttuvat minuun helposti. Yksi yö näin jo unta, että puhuin "mie".

Vapaa-ajallaan Kyrö tykkää liikkua, kuten lenkkeillä ja joogata. Hän kertoo mielellään kokeilevansa aina jotain uutta.

Kyrö on kiinnostunut myös teatterista. Hän kävi Helsingissä Kallion ilmaisutaidon lukion. Nyt teatteriharrastus on ollut jonkin aikaa jäissä, mutta pieni toive hänellä on, jos harrastuksen saisi elvytettyä nyt Joensuussa.

Aino Kyrö

30-vuotias, kotoisin Helsingistä.

Asuu yksin.

Valmistui tänä keväänä Laajasalon opiston mediakoulutuksesta. On suorittanut myös medianomin tutkinnon sekä opiskellut viestintä- ja hallintotieteitä Vaasan yliopistoissa.

Tämän kirjan luin viimeksi: Mila Teräs: Jäljet

Kappale, jonka lupaan soittaa radiossa: Toto: Africa

