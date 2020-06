"Kyllä tämä aina työpaikan kahvin voittaa!" - Torikahviloiden avautumista tervehdittiin ilolla Joensuussa

Asiakkaita ei kolean aamun takia ollut jonoksi asti, mutta kahdeksan maissa jo Irlannissa asuva Päivi Räsänen, 36, sai uunikuuman piirakan aamiaisekseen.

– Tuntui mukavalta, kun pääsi istumaan tähän junaa odotellessa. Olin Pohjois-Karjalassa vierailulla sukulaisteni luona, ja he joutuivat lähtemään töihin. Istahdin kahvilaan odottamaan junan lähtöä, Päivi Räsänen kertoi.

Hän jäi koronan takia jumiin Suomeen, mutta iloitsee, että on voinut täällä elää rennommin kuin ystävät Irlannissa.

– Suomessa sentään tavaratalot ovat olleet auki ja olen saanut ostettua vaatteita. Ulkoilllakin on saanut täällä vapaammin. Tulin lyhyemmälle reissulle, mutta nyt näyttää, että heinäkuussa voisin päästä palaamaan. Töitä olen voinut tehdä etänä täältä, Räsänen jutteli.

Torikahvion puolella Kirkkokadun alppiruusujen vieressä Noora Aarnio, 42, odotteli take away -kahviaan jo seitsemän maissa.

– Otan usein tästä kahvin mukaan ja saatan lukea lehden. Tämä kahvila avautuu älyttömän aikaisin, jo puoli seitsemältä, joten paikka sopii minulla. Kahvi on hyvää, Aarnio kiitteli.

Työkaverusten seurue kokoontui yhteen pöytään iloisissa tunnelmissa.

– Taisin olla toinen asiakas. Me olemme käyneet täällä joka kesä ja yleensä kaksi kertaa viikossa. Ei minua korona pelota, koska senhän voi saada vaikka lähikaupasta, Minna Hari, 54, kertoi.

Hän olisi halannutkin työkavereitaan jälleennnäkemisen ilosta, mutta sen hän jätti koronan takia tekemättä.

– Tämä on viihtyisä paikka. Ja me puhumme kaikista maailman asioista, paitsi emme työasioista. Kyllä monta kuukautta kotona oleminen on ollut tylsää. Yksin kahvin juominen ei ole sama asia kuin porukalla, Hari arveli.

Myös Leena Pitkänen, 60, sanoi, että monta kertaa katseet ovat kääntyneet torikahvilan suuntaan ohi mennessä.

– Kahvihetkiä on ollut ikävä, Pitkänen tunnustaa.

– Kyllä tämä aina työpaikan kahvin voittaa, saman seurueen Seija Salonen totesi.

Myös niin sanottu Toriparlamentti oli paikalla heti ensimmäisenä aamuna.

Myös toriparlamentin nimellä kulkeva tietovisaseurue oli jo aamukahdeksalta paikalla Päivänurmen Torikahvilassa.

– Ei himassa läppärin ääressä voi olla toriparlamentissa. Tämä ei vain perustu digitaaliseen aikakauteen, Olli-Kalle Heimo kommentoi.

Ja koko seurue vakuutti, että mitään salatapaamisia ei ole koronan aikana pidetty, vaan on luotettu ja pyritty noudattamaan valtiovallan ohjeistuksia.

Kahvilayrittäjä Jari Päivänurmi odotti maanantaista vilkasta päivää. Olipa hänelle tehty pöytävarauksiakin.

– Kun täällä järjesteltiin paikkoja, monet tulivat kyselemään, eikö jo pääse sisälle. Nyt meillä on kiinnitetty huomiota turvaetäisyyksiin ja käsidesiä on tavallistakin enemmän tarjolla, Päivänurmi sanoi.

Myös Marttakahvio avautui tänään.